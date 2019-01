Es ist mal wieder soweit: Heute ist Dienstag und das heißt auch, dass es ein neues Inhalts-Update zu Fortnite gibt. Der Battle-Royale-Hit trägt nun die Versionsnummer 7.20 und ermöglicht es euch unter anderem, euch als Schneemann zu tarnen.

Wie jeden Dienstag hat Epic Games auch heute wieder ein frisches Inhalts-Update zu Fortnite veröffentlicht. Im Battle-Royale-Modus dürft ihr euch dank der Version 7.20 nun als Schneemann tarnen und eure Gegner in winterlichen Gefilden hinterrücks überraschen. Ebenfalls neu ist die Omega-Pyramide The Block von Directingpete, in der es im Innern einige Geheimnisse zu entdecken gilt.

Was gibt es noch? Mit "Scharfschützengefecht" ist der nächste LTM verfügbar. In diesem zeitlich begrenzten Modus kämpft ihr nur mit Hilfe von Waffen, die auch über ein Zielfernrohr verfügen. In diesem Zusammenhang wurden die schallgedämpften Scharfschützengewehre hinzugefügt und legendäre Pistolen mit Zielfernrohr gibt es nun auch im Rahmen der Vorratslieferungen. Die Punkte, an denen Beute auf dem Boden spawnt, wurden jedoch um 50 Prozent reduziert und das Wiederbeleben von gefallenen Teammitgliedern wurde in Duos & Teams deaktiviert.

Die sonstigen Neuerungen in Version 7.20 im Überblick:

BATTLE ROYALE

Waffen und Gegenstände

Schneemanntarnung Benutze „Feuern“, um ein Projektil zu werfen, das einen zerstörbaren Schneemann erzeugt. Benutze die Taste für den Sekundärangriff, um die Schneemanntarnung zu tragen. Die Schneemanntarnung hat 100 Kondition und agiert wie ein Schild, der vom Spieler getragen wird. Die Schneemanntarnung wird zerstört, wenn die Kondition auf Null sinkt, oder wenn der Spieler, der sie trägt, zu einem anderen Gegenstand oder dem Baumodus wechselt. Das bedeutet, dass ein Spieler, der die Schneemanntarnung trägt, weder bauen noch andere Gegenstände benutzen kann. Fortbewegungen aller Arten sind erlaubt. In gewöhnlicher Variante verfügbar. Kann auf dem Boden, in Truhen und Vorratslamas gefunden werden. Erscheint in Fünferstapeln. Maximale Stapelgröße: 10.

Die Beutewahrscheinlichkeit von Schildtränken und kleinen Schildtränken wurde getauscht. Schildtrank Beutewahrscheinlichkeit bei Beute auf dem Boden von 16.53% auf 13.22% verringert. Beutewahrscheinlichkeit bei Truhen von 14.26% auf 9.51% verringert. Kleiner Schildtrank Beutewahrscheinlichkeit auf dem Boden von 13,22% auf 16,53% erhöht. Beutewahrscheinlichkeit in Truhen von 9,51% auf 14,26% erhöht.

Folgende Gegenstände kommen in den Tresor: Vierfachwerfer Taschenburg Greifer

Beutewahrscheinlichkeit von Hängegleitern wurde verringert. Beutewahrscheinlichkeit bei Truhen von 11.89% auf 4.43% verringert.

Beutewahrscheinlichkeit von Ballons wurde verringert. Beutewahrscheinlichkeit bei Truhen von 7.58% auf 3.24% verringert.

Spawnwahrscheinlichkeit von Quad-Rammen wurde von 100% auf 50% verringert.

Spawnwahrscheinlichkeit von X-4 Stormwings wurde von 80% auf 50% verringert.

Performance

Ein Problem beim Bauen wurde behoben, was zu massivem FPS-Verlust, vor allem auf High-End-Systemen, führte.

Events

Es wurden zusätzliche Termine für den Entdecker-Pop-Up Cup angesetzt. Zusätzliches Material für die Eliminierung von Spielern wird jetzt bei der Eliminierung fallengelassen, anstatt sofort gewährt zu werden.



KREATIVMODUS

Waffen und Gegenstände

Zum Kreativmodus hinzugefügt Leichtes Maschinengewehr Schallgedämpfte Maschinenpistole Revolver Halbautomatisches Scharfschützengewehr Rauchgranate Fernzündladung



RETTE DIE WELT

Frostnite wöchentliche Herausforderung 4 - Kältechaos

Konzentriere dein Feuer! Feinde erhalten Modifikatoren, wenn sie attackiert werden. Also arbeitet im Team, um die Bedrohung zu eliminieren und das Banner sowie das Schwert des Wächterwillens freizuschalten.

Luchs-Kassandra

Ein neuer Held erscheint! Schnell zu Fuß und mit katzenhaften Reflexen – schaltet sie für begrenzte Zeit im Event-Shop frei.

Missionen und Systeme

Wöchentliche Frostnite-Herausforderung 4: Kältechaos Feinde erhalten Modifikatoren, wenn sie Schaden erleiden. Konzentriert eure Angriffe für maximale Effektivität. Feinde erhalten pro Welle eine bestimmte Kombination von Mutatoren: Beschleunigt, Wütend, Explosiver Tod, Rasereitod und Rauchwände. Überlebe 30 Minuten lang (dreimal), um das Banner der Woche-4-Herausforderung zu erhalten. Überlebe 30 Minuten lang (dreimal), um das mittelalterliche Schwert einzusammeln. Verfügbar ab dem 24. Januar, 1:00 Uhr MEZ.



Helden

Luchs-Kassandra Mythische Variante der Flinkfuß-Unterklasse. Verfügbar während des Events ab dem 24. Januar, 1:00 Uhr MEZ. Hinweis: Luchs-Kassandra wird einmalig sein, sobald die neue Heldenauswahl veröffentlicht wird.



Waffen und Gegenstände

Schwert des Wächterwillens Als Belohnung für den Abschluss der 4. wöchentlichen Frostnite-Herausforderung. Ein großes Schwert, das hohen Schaden und moderaten Einschlag verursacht. Sprungangriff Ein schwerer Angriff, bei dem du zu einem anvisierten Ziel springst und nahen Feinden Schaden zufügst.



Audio

Der Audio-Mix für den „Niedrige Kondition“-Status wurde verbessert, sodass Gameplay-Geräusche nicht so stark abgeschwächt werden.

Geräusche für das Ausrüsten und Ablegen von Waffen (Links/Rechts) wurden aktualisiert.

Geräusche von KÖDER (Platzierung und allgemeine Physik) wurden aktualisiert.