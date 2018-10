Wie jeder Woche gibt es auch dieses Mal wieder ein neues Update zu Epics Erfolgstitel Fortnite. Mit dabei ist in der frischen Version 6.10 unter anderem ein neues Fahrzeug!

Epic Games hat auf der offiziellen Webseite zu erwarteten Details zum neuen Update auf Version 6.10 zu Fortnite bekannt gegeben. Wie vermutet erhält dabei ein neues Fahrzeug Einzug in den Battle-Royale-Shooter: der Quadcrasher bzw. in der deutschen Fassung die Quad-Ramme! Dabei handelt es sich um einen Zweisitzer mit entsprechender Rammvorrichtung.

Fortnite - New Vehicle: Quadcrasher Trailer Mit dem Quadcrasher bringt die neue Version 6.10 auch ein neues Fahrzeug in Fortnite unter.

Damit aber nicht genug, denn auch an anderer Front gibt es Neuigkeiten. Insbesondere sind die neuen Ingame-Tournaments zu erwähnen, die im Zuge eines neuen Event-Tabs in das Spiel integriert werden. Regelmäßig sollen darüber Turnier-Sessions abgewickelt werden, für die ihr euch anmelden könnt. Die Voraussetzungen für die Online-Turniere gibt Epic Games selbst wie folgt an:

Jedes Turnier findet an bestimmten Tagen und zu bestimmten Zeiten statt. Alle bevorstehenden Wettkämpfe und ihre Veranstaltungszeiten werden dort angezeigt, damit ihr entsprechend planen und üben könnt.

Alle Spieler starten in jedem geplanten Turnierabschnitt komplett bei Null.

Spielt über mehrere Stunden hinweg, um Punkte zu sammeln, indem ihr Gegner eliminiert oder länger als sie überlebt.

Während eines Abschnitts tretet ihr gegen Gegner mit ähnlicher Punktzahl an.

Erzielt genug Punkte während eines Turnierabschnitts und ihr erhaltet eine goldene Auszeichnung für dieses Turnier!

Ansonsten wurde der Modus "Disco Domination" überarbeitet und es gibt diverse weitere Optimierungen und Verbesserungen. Neben Fehlerbehebungen wurde auch an der Performance geschraubt. Zudem für PS4-Pro-Inhaber erwähnenswert: Wenn ihr im Besitz der leistungsstarken Sony-Heimkonsole sowie eines 4K-TVs seid, dann wird das Spiel nun in 1440p (statt bisher 1080p) dargestellt.

Wer sich weiterhin im PvE-Part "Save the World" tummelt, der bekommt mit dem Totengräber sowie dem Rattenkönig gleich zwei neue Wummen an die Hand. Das vollständige Patch-Log könnt ihr euch hier auf der offiziellen Webseite ansehen.