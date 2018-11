Unglaubliche Zahlen: So krass wächst es weiter!

Der weltweit derzeit angesagteste Titel, nämlich Fortnite, zeigt weiterhin keinerlei Anzeichen von Schwäche oder scheint in irgendeiner Form ein Sättigungsgefühl unter den Spielern auszulösen. Stattdessen geht das Wachstum immer weiter - wie unglaubliche Zahlen nun wieder untermauern!

PlayerUnknown's Battlegrounds galt im Battle-Royale-Genre als Trendsetter und legte ein schnelles und famoses Wachstum hin. Der einstige Platzhirsch sah sich in der Folge großer Konkurrenz ausgesetzt, allen voran durch Fortnite, und hat was die Nutzerzahlen betrifft doch spürbarer an Momentum verloren. Ein solches Schicksal scheint den jetzigen Genre-König Fortnite jedoch nicht zu ereilen.

Wer vermutete, dass auch Fortnite langsam aber sicher einmal an Spielern und Anhängern verlieren könnte, sieht sich getäuscht. Das untermauern neue Zahlen des renommierten Wirtschaftsmagazins Bloomberg. Demnach zählt der Blockbuster von Epic Games mittlerweile sage und schreibe über 200 Millionen (!) Spieler weltweit. Die Zahl entspricht in etwa - wie das Magazin unterstreicht - der Bevölkerungszahl Brasiliens!

Umso erstaunlicher als die absolute Tatsache ist aber, wie rasant das Wachstum des ohnehin schon riesigen Spiels weiter geht. Seit der letzten offiziellen Bekanntgabe von Gesamtnutzerzahlen im Juni dieses Jahres legte Fortnite nämlich nochmal unfassbare 60 Prozent zu! Damals vermeldeten die Entwickler 125 Millionen registrierte Nutzer in Fortnite. Im Vergleich zum Januar dieses Jahres liegt die Anzahl der Nutzerzahlen sogar um ein Fünffaches höher.

Der Erfolg von Fortnite stellte sich im September letzten Jahres ein, als zum bis dato ausschließlichen PvE-Titel der Battle-Royale-Modus veröffentlicht wurde. Zwar ist das Spiel grundsätzlich Free-to-Play, allerdings macht Epic Games Unmengen an Kohle durch die Ingame-Käufe der Spieler von dekorativen und kosmetischen Gegenständen.