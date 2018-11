Epic Games versorgt den Battle-Royale-Hit regelmäßig mit frischen Spielinhalten, und auch zum Winter scheint man sich etwas eingefallen lassen zu haben. So könnte die Spielkarte zeitnah im schneebedeckten Glanz erstrahlen.

In großen Schritten nähern wir uns mittlerweile ja Weihnachten und damit auch den strengeren Wintermonaten vor allen Dingen Anfang des neuen Jahres. Dann gibt es vielleicht auch in Deutschland wieder Schnee - und das womöglich nicht nur in der Realität.

Epic Games hat sich nämlich für den Free-to-Play-Hit Fortnite: Battle Royale offenbar ein Winter-Event ausgedacht, das die Karte des Spiels in schneebedecktes Weiß hüllt. Die nächsten neuen Inhalte nach dem unlängst erfolgten Cross-Over mit dem Disney Film "Ralph reichts" sind also schon in den Startlöchern.

Grund zur Annahme liefern nun ausgerechnet die Audiodateien des Spiels, in denen diverse Soundfiles vorgefunden wurden, die konkret den Geräuschen beim Landen, Kriechen, Laufen und Sprinten im Schnee nachempfunden sind und entsprechende Dateinamen erhalten haben. Eine offizielle Ankündigung, dass es folglich ein schneebedecktes Event geben wird, steht zwar noch aus, scheint aber nur noch formaler Natur zu sein.

Die Details, wie Termin oder ob dann wirklich auch die ganze Map in Schnee gehüllt wird, stehen natürlich noch aus. Pünktlich zum Start der Weihnachtsferien wird Epic Games aber vermutlich spätestens den entsprechenden Startschuss geben. Vielleicht ja auch zeitgleich mit Season 7?

Fortnite ist für PC, Xbox One, PS4, Switch, iOS und Android erhältlich.