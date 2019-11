Eine neue Cross-Over-Aktion lässt euch in Fortnite künftig auch mit Star-Wars-Skin zocken. Wir verraten euch, wie ihr an diesen kommt!

Ab heute ist Star Wars Jedi: Fallen Order aus dem Hause Electronic Arts erhältlich - und das wird auch auf eine besondere Art und Weise gefeiert. Epic Games und EA kooperieren nämlich zur Feier des Tages und implementieren im Erfolgstitel Fortnite einen neuen Star-Wars-Skin.

Künftig könnt ihr euch im Battle-Royale-Hit auch als Stormtrooper zeigen. Dabei gibt es zwei Wege, um euch den besagten Skin zu sichern. Variante 1 ist der Weg in den Item-Shop von Fortnite, um dort zuzuschlagen und sich den Skin zu kaufen.

The Imperial army has arrived.



The Imperial Stormtrooper is scouting the Island. Grab him in the Item Shop now! pic.twitter.com/SKhZJ4Orcz