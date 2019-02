So bekommt ihr den Season 8 Battle Pass kostenlos!

Am gestrigen Valentinstag hat Epic Games das neue Update der Version 7.40 zum Kassenschlager Fortnite veröffentlicht. Der Patch bringt dabei auch eine spezielle Aktion rund um den kommenden Season 8 Battle Pass mit sich.

Die achte Season in Fortnite: Battle Royale steht bevor und wie gewohnt wird es von Epic Games dann auch wieder einen zugehörigen Battle Pass geben, der euch allerhand kosmetische Gegenstände einfahren und sichern lässt. Wer dafür jedoch kein Geld ausgeben möchte, der sollte nun die Ohren spitzen.

Passend zum Update auf Version 7.40 startet Epic Games nun auch die spezielle Aktion #HabtEuchLieb aka eine Valnentinsüberraschung. Alle Spieler, die bis zum 27. Februar 13 kostenlose Verlängerungsherausforderungen im Zuge des In-Game-Events abschließen, erhalten demnach den kommenden Battle Pass zu Season 8 komplett kostenlos geschenkt.

Mit dem Battle Pass erhaltet ihr sofort zwei neue Outfits der achten Saison im Battle-Royale-Hit, fünf weitere könnt ihr anschließend noch freischalten. V-Bucks - wie sonst üblich - müsst ihr für den Battle Pass dann jedoch nicht ausgeben.

Was bringt die Version 7.40 sonst so mit sich? Bis zum 22. Februar ist die Geschenkfunktion vorübergehend verfügbar; darüber könnt ihr den Herzensspannweite-Hängegleiter kostenlos schicken. Diese Aktion läuft noch bis zum 16. Februar um 01:00 Uhr MEZ. Mit dem Infanteriegewehr (siehe Bild) erhaltet ihr außerdem eine präzise halbautomatische neue Waffen an die Hand.

Im Laufe der Woche wird man künftig schneller zwischen den zeitlich begrenzten Spielmodi (LTM) wechseln. Zunächst startet der Modus "Fang!" durch. Immer donnerstags und samstags werden über den Spielclient dann die Details zu den anderen Modi verfügbar gemacht.

Alle weiteren Details, auch zu den Neurungen im Kreativmodus sowie im PvE-Part "Rette die Welt" könnt ihr dem wahrlich umfassenden Patch-Log auf der offiziellen Webseite entnehmen.