Seit gestern Abend ist Fortnite offline. Die 10. Season wurde mit einem spektakulären schwarzen Loch beendet und regelrecht verschlungen. Seither geht nichts mehr. Wie und wann geht es nun weiter?

Epic Games hat sich mit einem Spektakel aus der 10. Season von Fortnite verabschiedet. Am späten Sonntagabend stürtzte ein Meteorit in den Loot Lake, wodurch die Spieler in die Luft geschleudert und die ganze Welt in ein schwarzes Loch gezogen wurde. Seither ist das Spiel offline. Auf Twitter wurde eine virtuelle Aufnahme des schwarzen Lochs gestream, gut 100.000 Menschen sollen dabei zugesehen haben.

Ein ähnliches Bild zeigte sich denjenigen, die das Spiel seit Sonntag starten wollten. Dabei tauchten Zahlencodes auf, die einige Spieler bereits als folgende Botschaften entschlüsseln konnten: "Ich war nicht allein" und "Andere waren außer Reichweite". Während manche schon um ihren ganzen Loot, Skins, etc. fürchten, gibt Sony seiner Spielern Entwarnung: Keine der gekauften Waren sei verloren.

Vielmehr lassen die Botschaften darauf schließen, dass nun eine neue Map auf Fortnite-Fans wartet. Gestützt wird diese Annahme durch Leaks aus dem italienischen App-Store von Apple.

Looks like Apple has leaked a promotional image for Season 11 on the Italian Apple Store.



From the looks of it, we’re getting a new map. pic.twitter.com/2naPbsYvDA