Epic Games veröffentlicht heute das nächste Update zum Erfolgstitel Fortnite und läutet dabei die neue Season 7 ein, die nicht nur einen mysteriösen Eisberg und ein winterliches Setting, sondern natürlich auch wieder einen neuen Battle Pass mit sich bringt.

In der neuen Season kracht ein mysteriöser Eisberg mitten in die Insel von Fortnite. Der Winter bringt aber noch viele weitere Veränderungen der Map mit sich. Seilrutschen sollen euch eine neue Möglichkeit an die Hand geben, höher gelegene Stellen zu erreichen oder diese wieder zu verlassen. Außerdem gibt es den neuen Ort "Frosty Flights" und mehr zu entdecken.

Begleitend zum Start von Season 7 gibt es natürlich auch wieder einen nagelneuen Battle Pass. Dieser bringt euch über 100 neue, exklusive Belohnungen ein, die ihr im Lauf des Spiels freischalten könnt. Der Pass schlägt weiterhin mit 950 V-Bucks zu Buche. Wer zuschlägt, erhält in dieser Season bei Kauf auch sofort die Outfits Zenit und Luchs.

Mit den Lackierungen erhält ein neuer Gegenstandstyp der kosmetischen Art Einzug in das Spiel. Mit diesen könnt ihr eure Waffen und Fahrzeuge künftig optisch anpassen und individualisieren. Mit dem neuen Flugzeug X-4 Stormwing dürft ihr euch im Battle-Royale-Modus durch die Lüfte bewegen. Und abschließend ist auch der gestern angekündigte Kreativmodus in Fortnite am Start, der zunächst für eine Woche exklusiv den Battle-Pass-Käufern zur Verfügung steht.

Die neue Saison wird übrigens zwei Wochen länger als sonst üblich laufen, weil sich Epic Games auch einmal in die wohlverdiente Feiertagspause verabschiedet. Season 7 wird folglich bis zum 28. Februar 2019 andauern. Während der Pause soll es trotzdem noch Updates mit Gegenständen und Herausforderungen geben.

Das komplette Patch-Log zum heutigen Update könnt ihr hier auf der offiziellen Webseite nachlesen. Anbei könnt ihr euch außerdem die offiziellen Trailer zum Start der neuen Season 7 sowie zum neuen Battle Pass ansehen.

Fortnite - Season 7 Trailer Epic Games gibt heute für die winterlich angehauchte siebte Season von Fortnite.