Epic Games hat den Startschuss für die neue Season X in Fortnite gegeben. Dabei gibt es natürlich auch wieder einen neuen Battle Pass für euch.

In der mittlerweile zehnten Season von Fortnite gerät die Zeit durcheinander und der Nullpunkt wird instabil. In Folge dessen werdet ihr auch Orte erkunden dürfen, die lange Zeit als verloren galten, auf der Insel aber nun ihr Comeback geben - allerdings anders, als ihr diese in Erinnerung habt.

Auf der Karte gibt es mit dem B.I.E.S.T. dabei auch ein neues Mech-Fahrzeug zu entdecken, welches Platz für zwei Spieler bietet. Im Fokus steht allen voran aber natürlich der begleitende Battle Pass zur neuen Saison.

Das gute Stück bietet euch wieder über 100 exklusive Belohnungen, die ihr freispielen könnt. Der Kostenpunkt liegt bei den gewohnten 950 V-Bucks. Wer zuschlägt, erhält sofort die exklusiven Outfits "X-Meister" und "Catalyst" spendiert. Auf den vielen Stufen des Battle Pass könnt ihr im Verlauf unter anderem Doppelspitzhacken, Emotes, Ladebildschirme, Outfits und mehr freischalten. Auf Stufe 100 erhaltet ihr abschließend das monströse Outfit "Ultimaritter".

Fortnite - Season X Story Trailer Dieser Trailer bringt euch die Handlung von Season X in Fortnite näher.

Im Rahme von neuen Battle-Pass-Missionen könnt ihr ebenfalls Belohnungen freischalten, indem ihr einige themenspezifische Ziele abschließt. Bis zum 15. August gibt es weiterhin die neue Option, den Battle Pass einem Freund zu schenken.

Im weiteren Verlauf von Season X sollt ihr den Kreativmodus im Spiel auf völlig neue Arten spielen und erleben dürfen. Und auch in "Rette die Welt" gibt es im Rahmen von zeitlich begrenzten Events neue Herausforderungen rund um eure Lieblingscharaktere, die Hilfe benötigen.

Alle Neuerungen des begleitenden Updates könnt ihr hier im ausführlichen Patch-Log nachlesen. Die beiden Trailer im Rahmen dieser News gewähren euch außerdem Einblicke in die Story der neuen Staffel sowie einen Überblick über die neuen Inhalte.