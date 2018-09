Epic Games aktueller Erfolgstitel Fortnite wird mal wieder Teil eines Konsolen-Bundles. Zusammen mit einer Xbox One S könnt ihr euch dabei auch exklusive Spielinhalte sichern.

Fortnite aus dem Hause Epic Games mag zwar ein Free-to-Play-Titel sein, den sich jeder kostenfrei herunterladen kann - zumindest was die erfolgreiche Battle-Royale-Variante betrifft -, das hält Konsolenhersteller aber keineswegs davon ab, das Spiel in Konsolen-Bundles zu packen. Spieler sollen dabei durch exklusive Inhalte angelockt und zum Konsolenkauf bewegt werden.

Wer daher ohnehin damit geliebäugelt hat, sich eine Xbox One S zuzulegen, der bekommt im beginnenden Weihnachtsgeschäft nun eine neue Option an die Hand. So kündigte Microsoft in der Nacht während der aktuellen Ausgabe von "Inside Xbox" das Fortnite Xbox One S Bundle an.

Neben einer weißen Xbox One S sind in diesem Paket auch 2.000 V-Bucks, die spielinterne Währung bei Fortnite zum Kauf kosmetischer Gegenstände und des Battle Pass, enthalten. Zudem gibt es außerdem auch direkt einige exklusive Items kosmetischer Natur.

Während die V-Bucks einen Gegenwert von rund 20 Dollar haben, so bleibt der neue Skin Eon als legendärer Gegenstand ausschließlich Käufern des Bundles vorbehalten. Zudem ist eine Spitzhacke des letztjährigen Modells Onslaught mit neuer Farbgebung an Bord, ebenso wie der Terminus-Gleiter in neuer Pracht.

Kostenpunkt für das Bundle lt. US-Ankündigung: 299 Dollar, also der Standardpreis der Xbox One S. Die Veröffentlichung soll in der kommenden Woche zeitnah zum Start von Season 6 in Fortnite erfolgen. Vorbestellungen werden teilweise bereits entgegen genommen.