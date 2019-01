Epic Games hat an diesem Dienstag das mittlerweile dritte Inhalts-Update zu Version 7.10 von Fortnite veröffentlicht und spendiert der Community dabei unter anderem ein neues Gewehr, das zuvor bereits geleakt worden war.

In den letzten Tagen machte bereits ein Leak im Netz die Runde, wonach sich künftig ein Scharfschützengewehr mit Schalldämpfer im Battle-Royale-Modus von Fortnite einsetzen können lassen soll. Diese Spekulationen haben sich mit der Veröffentlichung des heutigen neuen Inhalts-Updates zum Erfolgstitel bestätigt.

Wie dem Patch-Log zu entnehmen ist, gibt es im beliebten Spielmodus nun auch besagte Wumme, die Durschlagskraft zugunsten von Verstohlenheit gegenüber der regulären Sniper eintauscht. Dadurch könnt ihr euren Gegnern aber noch besser auflauern.

Im Battle-Royale-Part ebenfalls neu ist mit "The Block" eine Kreation aus der Community, namentlich von KojackNumber2. Dabei handelt es sich um eine klassische DM-Arena, die ihr euch auf dem beigefügten Bild ansehen könnt.

Alle weiteren Neuerungen des Updates im Überblick:

BATTLE ROYALE

Schallgedämpftes Scharfschützengewehr

Büßt mit dem schallgedämpften Scharfschützengewehr Durchschlagskraft zugunsten von Verstohlenheit ein. Schleicht euch ins nächste Match und lauert euren Gegnern auf!

The Block

Erkundet bei The Block die neueste Kreation der Community! Hüpfe herum, in der DM Arena von KojackNumber2.

Zeitlich begrenzte Modi

Das Event 14 Tage Fortnite wurde für begrenzte Zeit verlängert! Kommt nächste Woche ins Spiel und schließt alle Herausforderungen ab, die ihr noch nicht angehen konntet, um euch die Belohnungen zu holen.

Außerdem kommen die beliebtesten zeitlich begrenzten Modi der vergangenen zwei Wochen noch einmal zurück. Loggt euch jeden Tag ein, um zu sehen, welcher Modus euch diesmal zur Verfügung steht.

Waffen und Gegenstände

Das schallgedämpfte Scharfschützengewehr ist jetzt im Spiel. Ist in der epischen und legendären Variante verfügbar. Kann in Truhen, Vorratslieferungen und auf dem Boden gefunden sowie bei Verkaufsautomaten erworben werden. Dieses Scharfschützengewehr mit Zielfernrohr muss nach jedem Schuss nachgeladen werden. Durch die schallgedämpften Schüsse könnt ihr besser aus dem Verborgenen agieren, jedoch ist die Durchschlagskraft geringer. Verursacht 100/105 Grundschaden.

Das Schießeisen kommt in den Tresor und wird somit erst einmal aus dem Spiel genommen.

Die folgenden Varianten des Salvensturmgewehrs kommen in den Tresor: ungewöhnlich, gewöhnlich, selten

Die Zwillingspistolen wurden aus dem Tresor geholt.

Dynamit ist 40 % seltener zu finden.

Anpassungen der Boombox: Ist 33 % seltener zu finden. Kondition von 600 auf 400 verringert. Dauer von 25 auf 18 Sekunden verringert.

Gameplay Anpassungen der X-4 Stormwing: Der Wegstoßeffekt, der auftritt, wenn ein Spieler von einer Stormwing getroffen wird, wurde um 70 % verringert. Der Schaden, den die Stormwing beim Zusammenstoß mit Gebäuden nimmt, wurde um 50 % verringert. Der Aufprallschaden, der beim Flug mit einem Boost durch Gebäude auftritt, wurde von 50 % auf 25 % verringert Die Streuung des Maschinengewehrs der Stormwing wurde um 75 % erhöht. Die Stormwing spawnt jetzt mit 80 % der vorherigen Chance.

Die Kondition von Vorratslieferungen wurde auf 250/500/750 (Solo/Duo/Team) verringert. Fehlerbehebungen Die X-4 Stormwing kann nicht mehr höher als die maximale Bauhöhe fliegen. KREATIVMODUS

Waffen und Gegenstände



Das schallgedämpfte Scharfschützengewehr wurde den Waffen des Kreativinventars hinzugefügt. Ist in der epischen und legendären Variante verfügbar. Dieses Scharfschützengewehr mit Zielfernrohr muss nach jedem Schuss nachgeladen werden. Durch die schallgedämpften Schüsse könnt ihr besser aus dem Verborgenen agieren, jedoch ist die Durchschlagskraft geringer. Verursacht 100/105 Grundschaden.

RETTE DIE WELT

Knecht Ruprecht

Helft dem Weihnachtsmann beim Ausliefern der Geschenke – auf eure eigene, explosive Art! Diese Waffe ist im wöchentlichen Shop verfügbar.

Die Knallflinte (Schrotflinte)

Räumt eure Feinde mit dieser schnell feuernden Schrotflinte aus dem Weg! Holt euch durch Abschluss von Frostnite-Herausforderungen eure eigene.

Waffen und Gegenstände

Knecht Ruprecht wird im wöchentlichen Shop verfügbar sein. Verschießt explosive Geschenke, die ganzen Gegnergruppen Schaden zufügen und sie wegstoßen. Verbraucht keine Munition, hat aber eine sehr geringe Haltbarkeit. Verfügbar vom 10. Januar, 1:00 Uhr MEZ bis zum 17. Januar, 1:00 Uhr MEZ.

Die Knallflinte könnt ihr euch als Belohnung einer wöchentlichen Frostnite-Herausforderung holen. Eine schnell feuernde, halbautomatische Schrotflinte mit kleinem Magazin.



Missionen und Systeme

Wöchentliche Frostnite-Herausforderung 2: Lass brennen Euch bleibt zwischen den Wellen erheblich weniger Zeit. Teilt euch die Zeit gut ein! Zu den Belohnungen der wöchentlichen Frostnite-Herausforderung 2 gehört: Herausforderungsbanner 2 Knallflinte (Schrotflinte) Schneeflocken-Tickets