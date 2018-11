Neues UI + Charakter für Save the World

Epic Games spendiert dem Blockbuster Fortnite auch in dieser Woche wieder ein neues Update und fokussiert sich dabei dieses Mal auf den PvE-Modus Save the World.

Im weiteren Wochenverlauf dürfte das neue Update auf Version 6.30 zu Fortnite veröffentlicht werden und das hat es insbesondere für Spieler des PvE-Modus Save the World in sich. Der Patch wird nämlich die bislang größte Überarbeitung der Benutzeroberfläche überhaupt vornehmen.

Laut Epic Games sei es das Ziel gewesen, die verschiedenen Tabs künftig besser in das restliche Spiel zu integrieren. Gleichzeitig sollte die Oberfläche so für Neulinge leichter zu verstehen sein. Daher erhält nun das neue Homebase- aka Heimatbasis-Menü Einzug, inklusive die Tabs für Heroes, Survivors, Upgrades, Research und Profile. Diese wiederum sind an verschiedene NPCs gebunden, die ihre vielleicht im Laufe der Kampagne schon einmal gesehen habt.

Ausnahme: Das Heroes- aka Helden-Tab konfrontiert euch mit dem neuen Charakter namens The Major. Nachdem ihr diesen in der Kampagne kennengelernt habt, könnt ihr über diesen Protagonisten eure verschiedenen Helden als Teil des Trainingsraums managen. Außerdem könnt ihr über den NPC beispielsweise auch zu Expeditionen aufbrechen.

Das Survivors-/Überlebende-Tab lockt mit dem neuen Charakter The Director; hier könnt ihr eure Survivors und Squads managen. Zudem gibt es ein neues Feature, das automatisch die Überlebenden mit der größten Stärke für euer Squad auswählt. Im Upgrade-Tab trefft ihr auf Kevin den Roboter, der euch dabei hilft, eure Gadgets, Upgrades, Tools und mehr zu verwalten. Lars steckt hinter dem Research-/Forschung-Tab und lässt euch dort Research-Points ausgeben, um eure F.O.R.T.-Stats upzugraden. Ergänzend gibt es schlussendlich noch die Armory-/Waffenlager- und Quest-/Aufträge-Tabs.

Für neue Spieler gibt es kurze Tutorials, welche die Funktionsweise des Spiels kurz und knapp erklären sollen; diese ersetzen die bislang UI-basierten Quests. Veteranen unter euch müssen aufgrund der oben genannten Änderungen mit einigen Updates ihres Profils rechnen. Die alten Skill- und Research-Bäume sind nun nicht mehr vorhanden, weil deren Fähigkeiten an einen anderen Ort verlagert wurden. Diese Daten wurden von Epic Games in F.O.R.T.-Stats, Upgrades Points und andere Ressourcen umgewandelt, so dass ihr deswegen aber nicht zwangsläufig schlechter da steht.

Viele weitere Infos zu den Neuerungen findet ihr im entsprechenden Artikel auf der offiziellen Webseite.