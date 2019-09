Dauerbrenner Fortnite wird schon bald in Form einer neuen Einzelhandelsversion mit allerhand Extras in die Läden kommen. Wir klären euch hier über alle wissenswerten Details auf!

Fortnite könnt ihr in digitaler Form kostenlos herunterladen und direkt in den Kreativmodus sowie in den populären Battle-Royale-Part eintauchen. Wer sich aber lieber eine klassische Box ins Regal stellt und zudem auf allerhand Extras steht, der kann sich in Kürze das neue Schattenfeuer-Paket zulegen.

Im Zuge einer Partnerschaft mit Epic Games veröffentlicht Warner Bros. Interactive Entertainment am 05. November 2019 diese neue Edition von Fortnite exklusiv im weltweiten Handel. Das Schattenfeuer-Paket wird zum Preis von 29,99 Euro für Xbox One, PlayStation 4 und Switch angeboten.

Warum Geld für einen - abgesehen vom PvE-Part - kostenfreien Titel ausgeben fragt ihr euch? Die Box-Version umfasst für das oben genannte Entgelt Extras im Wert von über 70 Euro. So gibt es in dieser Fassung 13 neue Gegenstände im Spiel, darunter drei legendäre Outfits, drei Rücken-Accessoires, drei seltene Doppel-Spitzhacken, drei epische Lackierungen und ein neues Emote.

Wer keine Box-Version braucht, sich jedoch die Extras sichern möchte, der wird das Paket auch digital über den Store im Spiel sowie über digitale Direktanbieter kaufen und herunterladen können.