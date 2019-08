Wer sich wegen Fortnite eine neue PlayStation 4 zulegen möchte, der kann künftig zu einem weiteren Hardware-Bundle zum Thema greifen. Pünktlich zur gamescom hat Sony nun das neue Neo Versa Bundle der Konsole angekündigt.

Das neue Paket umfasst eine reguläre PlayStation 4 mit 1TB Speicherplatz, einen passenden DualShock 4 Wireless Controller sowie einen Download-Code für exklusive Inhalte im Battle-Royale-Blockbuster Fortnite von Epic Games. Konkret dürft ihr euch auf das neue Epic Neo Versa Outfit, den Epic Neo Phrenzy Back Bling sowie 2.000 V-Bucks beim Kauf des Konsolen-Bundles freuen.

Wichtig: Abgesehen von den V-Bucks stehen die Goodies ausschließlich in den Spielmodi Battle Royale und Kreativmodus zur Wahl, nicht jedoch im PvE-Modus "Save the World". Die V-Bucks können in Fortnite generell zum Erwerb von Items zur Individualisierung wie neuen Outfits, Glidern, Spitzhacken und mehr eingesetzt werden.

Im Battle-Royale-Modus werden die Inhalte auch im Cross-Plattform-Spiel zur Verfügung stehen Im Übrigen sind die Gegenstände zunächst bis zum 31.12.2020 exklusiv dem Bundle vorbehalten; solange gilt auch der entsprechende Download-Code. Einen Trailer zum neuen Bundle findet ihr anbei.