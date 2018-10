Neue Waffe, neuer Modus: Das alles steckt in Update 6.02

Mit dem Update 6.02 bekommt Fortnite ab heute eine neue Waffe spendiert. Was sonst noch in dem Patch steckt, erfahrt ihr hier.

Heute wird Fortnite auf Version 6.02 aktualisiert. Die spannendste Neuerung dürfte wohl die Neue Waffe, ein Vierfach-Raketenwerfer sein, der die gewohnte Balance des Shooters ziemlich durchrütteln und gegnerische bauten in Nullkommanichts zerstören dürfte. In der epischen ausführung verursacht er 80 Schaden, legendär sogar 84. Erhältlich ist der Vierfachwerfer in Schatztruhen, Vorratslieferungen und Verkaufsautomaten. Darüber hinaus ist inzwischen der sehr beliebte Skull-Trooper-Skin inlusive einiger passender Ausrüstungsgegenstände wieder verfügbar (zur News: Fortnite - Dieser Skin kehrt pünktlich zu Halloween zurück!).

Außerdem kehrt mit Update 6.02 die Taschenburg zurück, wenn auch mit etwas höherer Seltenheit (1,83 Prozent statt 2,43 Prozent). Darüber hinaus kommt ein neuer Modus, Respawn genannt, ins Spiel. Dabei handelt es sich ein 50-gegen-50-Modus mit aktivierten Respawn bis zum letzten Auge des Sturms. Fünf Tanzflächen könnt ihr erobern, wenn ihr auf ihr Gesten ausführt, ohne von Gegnern gestört zu werden. Die Zahl der tanzenden Spieler verschneller den Eroberungsvorgang.

Überdies wurden folgende Änderungen vorgenommen:

Chance auf gewöhnliche Pistole (grau) von 5,8% auf 5,47% gesenkt

Chance auf seltenes halbautomatisches Scharfschützengewehr (grün) von 0,92% auf 0,71% gesenkt

Chance auf seltenen Granatwerfer (grün) von 1,45% auf 0,99% gesenkt

Chance auf episches Repetier-Scharfschützengewehr (lila) steigt von 0,33% auf 0,42%

Chance auf episches schweres Scharfschützengewehr (lila) steigt von 0,33% auf 0,4%

Chance auf legendäres schweres Scharfschützengewehr (golden) steigt von 0,07% auf 0,13%

Chance auf epischen Granatwerfer (lila) steigt von 0,59% auf 0,66%

Chance auf legendären Raketenwerfer (golden) steigt von 0,08% auf 0,21%

Chance auf epische ferngelenkte Rakete (lila) steigt von 0,11% auf 0,2%

Chance auf legendäre ferngelenkte Rakete (golden) steigt von 0,03% auf 0,05%