Neue Season, neue Map: So geht es nach The End weiter!

Das Ende war eben nicht das Ende: In einem neuen Trailer verrät Epic Games, wie es in der nächsten Season nach dem schwarzen Loch weitergeht!

Update: Epic Games hat die kommenden Inhalte für Fortnite via Pressemitteilung offiziell enthüllt:

Sprung in eine neue Welt – Eine neue Karte mit 13 verschiedenen Orten bietet Spieler viel Platz zum Entdecken.

– Eine neue Karte mit 13 verschiedenen Orten bietet Spieler viel Platz zum Entdecken. Neues Wasser-Gameplay – Schwimmen, Angeln, Motorboote und mehr.

– Schwimmen, Angeln, Motorboote und mehr. Neue Squad-Unterstützung – Mit der Bandagen-Bazooka gibt es nun neue Möglichkeiten Teamkameraden zu heilen, sie in Sicherheit zu bringen und sogar mit neuen Gruppen-Emotes zu zelebrieren. Nichts geht schließlich über ein Squad-High-Five.

– Mit der Bandagen-Bazooka gibt es nun neue Möglichkeiten Teamkameraden zu heilen, sie in Sicherheit zu bringen und sogar mit neuen Gruppen-Emotes zu zelebrieren. Nichts geht schließlich über ein Squad-High-Five. Verstecke und Explosionen – Neue Verstecke in Heuballen und Müllcontainern sowie explosive Gaskanister und Ölfässer geben Spieler nun einen entscheidenden Vorteil gegenüber Feinden.

– Neue Verstecke in Heuballen und Müllcontainern sowie explosive Gaskanister und Ölfässer geben Spieler nun einen entscheidenden Vorteil gegenüber Feinden. Verbessertes Gefecht – Zurück zu den Ursprüngen, dank eines überschaubaren Waffenarsenals, das mit den nötigen Ressourcen an der Aufrüstbank verbessert werden kann.

– Zurück zu den Ursprüngen, dank eines überschaubaren Waffenarsenals, das mit den nötigen Ressourcen an der Aufrüstbank verbessert werden kann. Mehr Spaß, weniger Grind – Ein neues XP-System und Medaillen für den frischen Kapitel 2 – Season 1 Battle Pass.

Boote, Tauchgänge und Pogo-Sticks. Ein Trailer ist durchgesickert, der die Inhalte des neuen Battle Pass für Fortnite Chapter 2 beleuchtet. Damit ist klar, wie es nach dem spektakulären Ende der letzten Season weitergeht, in dem alles in ein schwarzes Loch gesogen wurde, das über einen Stream stundenlang betrachtet werden konnte und rekordverdächtige Zuschauerzahlen verzeichnen konnte.

Dem Trailer ist zu entnehmen, dass Epic Games Fortnite einer grafischen Frischzellenkur unterzogen und eine völlig neue Map spendiert hat. In Chapter 2 wird es außerdem einige Änderungen am Gameplay geben. Im Trailer sieht es ganz so aus, als wäre es bald möglich zu tauchen, Rennen mit Schnellbooten auszufechten, zu angeln, auf Pogo-Sticks zu springen und gefallene Kameraden zu tragen.

Wann es weitergeht? Auf der offiziellen Website haben Fans hinweise gefunden, dass Fortnite heute Mittag aus seinem fast zweitätigen Dornröschenschlaf erwacht. Freut ihr euch auf die neuen Features?