Es ist wieder Dienstag und in Bezug auf den Dauerbrenner Fortnite wisst ihr, was das heißt: Das nächste Update steht zum Download bereit! Wir verraten euch, was euch in Version 6.31 erwartet.

Epic Games hat die neue Version 6.31 zum Dauerbrenner Fortnite veröffentlicht und im Zuge dessen wieder frische Spielinhalte sowohl im Battle-Royale- (PvP) als auch Save-the-World-Spielmodus (PvE) zur Verfügung gestellt.

Der wesentlich populärere Battle-Royale-Modus bekommt demnach wieder einen zeitlich begrenzt verfügbaren Spielmodus (LTM) spendiert, namentlich "Team Rumble LTM" bzw. "Gruppenkeile". In diesem treten zwei Teams bestehend aus 20 Spielern gegeneinander an. Das Team, welches zuerst 100 Kills erreicht, gewinnt die Partie. Die Respawn-Zeiten betragen im Spielmodus fünf Sekunden. Eliminierte Gegner spawnen mit einer zufälligen Auswahl an Munition sowie Materialien. Ansonsten sind an Waffen nur ungewöhnliche Wummen zugelassen.

Apropos Wummen: Im Battle-Royale-Modus spendiert Epic Games den Spielern auch eine neue epische sowie legendäre Pumpgun. Ein Bild der neuen Seltenheitsstufen findet ihr in der beigefügten Galerie zu den neuen Spielinhalten.

Im Rette-die-Welt-Modus gibt es mit der Flugpionierin einen neuen Konstrukteur. Der neue Charakter kann das Rotierbare, Omnidirektionale, Schützende, Integrierte Exoskelett (kurz R.O.S.I.E) zur Unterstützung eurer Verbündeten erstellen, welches im Kampf gegen Feinde auch mit allerhand Blei unterstützt. Außerdem gibt es die Morbide Schaufel als neue Nahkampfwaffe sowie den zweiten Akt von Bru-Tal.

Das komplette Patch-Log mit allen weiteren Änderungen und Verbesserungen findet ihr hier auf der offiziellen Webseite zu Fortnite.