In naher Zukunft will Epic Games die System des Dauerbrenners Fortnite endlich weiter verbessern. Seit dem Release hat sich in Sachen Matchmaking nämlich wenig getan, doch das wird sich nun ändern.

Seit dem Start des extrem erfolgreichen Battle-Royale-Modus in Fortnite ist das verwendete Matchmaking-System mehr oder weniger gleich geblieben und wurde nur in kleinerem Ausmaß optimiert. Mit dem kommenden Update auf Version 10.40 geht Epic Games dieses Thema nun aber grundlegend an. Ziel soll es sein, die immer größer gewordene Kluft zwischen den Fähigkeiten der einzelnen Spieler zu reduzieren und ein ausgewogeneres Spielerlebnis zu garantieren.

Diesbezüglich heißt es seitens der Entwickler: "Um auch in den Hauptmodi von Battle Royale faire Matches zu schaffen, führen wir mit Update Version 10.40 eine verbesserte Spielersuchlogik ein. Was das bedeutet? Euch werden mit größerer Wahrscheinlichkeit ähnlich gute Spieler zugeteilt, und je besser ihr werdet, desto besser werden auch eure Gegner sein. Wir werden diese Änderung langsam für alle Regionen in die Battle-Royale-Hauptmodi implementieren, während wir die Auswirkungen überwachen."

Zur Überwachung der Auswirkungen zählt auch die Auswertung des dann eingehenden Spieler-Feedbacks, so dass ihr den weiteren Werdegang des Matchmaking-Systems gewissermaßen indirekt beeinflussen könnt.

Das ist aber nicht die einzige grundlegende Neuerung für das Spiel, denn nach dem Start von Season 11 soll Fortnite insgesamt auch zugänglicher werden. Dazu führt Epic Games nun auch computergesteuerte Gegner aka Bots ein, mit denen vor allen Dingen auch Neulinge üben können sollen. Einen konkreten Termin hierfür gibt es zunächst noch nicht.

Die Bots sollen in ihrem Verhalten normalen Spielern ähneln und eine neue Möglichkeit an die Hand geben, sich stetig zu verbessern. "Zudem werden Bots das neue Spielersuchsystem einbeziehen – je mehr euer Können wächst, desto weniger Bots werdet ihr antreffen. In den Wettkampfmodi wird es jedoch keine Bots geben. Das neue Bot-System werden wir ebenfalls kontinuierlich aktualisieren und verbessern", heißt es weiter.