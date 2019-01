Epic Games will die Erfolgsgeschichte von Fortnite: Battle Royale natürlich weiter fortschreiben und bringt daher immer wieder neue Spielinhalte heraus. In naher Zukunft könnte nun diese neue Wumme ins Haus stehen, die bereits in den Dateien des Titels gefunden wurde.

Immer wenn Epic Games ein neues Update für den Erfolgstitel Fortnite veröffentlicht, ruft das auch Dataminer auf den Plan. Denn in den Codezeilen ließen sich in der Vergangenheit schon neue Passagen entdecken, die dann wiederum auf die nächsten neuen Spielinhalte hindeuteten.

Der bekannte Fortnite-Leaker Lucas7yoshi ist nun wieder in den Spieldateien fündig geworden und hat die womöglich nächste neue Wumme im Battle-Royale-Modus ausgegraben. Demnächst könnte kurz- bis mittelfristig eine Sniper samt Schalldämpfer im Action-Hit aufschlagen.

Lucas7yoshi hat dabei sogar schon ein 3D-Modell sowie die zugehörigen Audiodateien für die Soundeffekte gefunden; ein Bild des besagten Modells findet ihr bereits im Rahmen dieser Meldung.

Die Codezeilen fanden ihren Weg mit dem letzten Update in die Spieldateien. Dabei wird die vermeintliche neue Wumme stets mit dem Codenamen "Athena" aufgeführt. Kommt diese Waffe wirklich in das Spiel, könnte diese für Scharfschützen einen entscheidenden Vorteil haben: Dank Schalldämpfer müssten diese ihre Position auf der Karte weniger preisgeben als sonst der Fall. Im Gegenzug müssten Sniper jedoch in Kauf nehmen, dass die neue Wumme gleichzeitig auch weniger Schaden anrichtet als herkömmliche Scharfschützengewehre im Battle-Royale-Titel.

Im PvE-Teil Save the World gibt es eine solche Sniper mit Schalldämpfer unter dem Namen Frostbite bereits. Ob und wann es die Wumme tatsächlich auch auf die Live-Server des Battle-Royale-Parts schafft, bleibt abzuwarten. Wir halten euch auf dem Laufenden.