Mit der Version 7.20 hat Fortnite am gestrigen Dienstag das erste große Update des neuen Jahres 2019 erhalten. Das hat natürlich gleich wieder Dataminer auf den Plan gerufen, und diese sind auch direkt fündig geworden.

Mit Version 7.20 hat Epic Games gestern das erste große Update zu Fortnite im neuen Jahr veröffentlicht. Dieses brachte unter anderem die umstrittenen wiedereinsetzbaren Hängegleiter in abgewandelter Form sowie mit dem Revolver mit Zielfernrohr auch eine neue Wumme mit sich.

Dataminer richten ihren Blick aber schon wieder in die Zukunft des Spiels und sind auch in den neuen Dateien des Updates wieder fündig geworden. Trix Leaks hat sich via Twitter zu Wort gemeldet und darüber berichtet, dass es einige neue Audiodateien im Spiel für ein bislang nicht integriertes mittelalterliches Schwert gebe. Das hat natürlich zu Spekulationen geführt, ob es sich dabei um eine vollwertige Waffe für den Battle-Royale-Modus handeln wird.

Mit Sr DraBx fand sich in der Folge ein weiterer Twitter-Nutzer, der noch etwas tiefer gegraben hat. Ergebnis: Schon jetzt gibt es in den Spieldateien ein neues Artwork, welches das Medieval Sword zeigt. Demnach dürfte es sich in der Tat um eine neue Waffe handeln, die in naher Zukunft den Weg in den Battle-Royale-Modus finden wird. Das Artwork könnt ihr euch eingangs dieser Meldung zu Gemüte führen.

Erst letzten Monat wurde aufgrund eines gleichartigen Leaks das Mythig Infinity Blade aus der erfolgreichen Mobile-Spielereihe Infinity Blade von Epic Games enthüllt, welches wenig später tatsächlich auch den Weg in Fortnite fand. Die Waffe hatte den Spielablauf im Battle-Royale-Modus jedoch so stark beeinflusst, dass diese schon kurze Zeit später wieder aus dem Spiel genommen wurde. Bleibt abzuwarten, wann nun das neue Schwert auf die Live-Server von Fortnite kommt.