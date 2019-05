Dauerbrenner Fortnite inspiriert die Mannen bei Microsoft offensichtlich, denn der Battle-Royale-Hit könnte in Kürze für eine sehenswerte limitierte Auflage der Xbox One sorgen.

Wer mit dem Gedanken liebäugelt, sich noch eine Xbox One S zuzulegen, der sollte womöglich noch kurze Zeit warten - zumindest wenn er auch etwas für den Battle-Royale-Kassenschlager Fortnite übrig hat. Im Netz ist nun nämlich erstes Bildmaterial einer neuen Limited Edition der aktuellen Microsoft-Konsole aufgetaucht.

Wie ihr dem obigen Foto entnehmen könnt, plant Microsoft offenbar den Release einer lilafarbenen Xbox One S im Fortnite-Stil. Das Konsolen-Bundle wird darüber hinaus auch den Battle-Royale-Hit selbst samt 2.000 Einheiten der In-Game-Währung V-Bucks, einen speziellen Skin namens "Dark Vertex" sowie jeweils einmonatige Mitgliedschaften der Abo-Modelle Xbox Live Gold, EA Access und Xbox Game Pass beinhalten. Der Controller wird passend zur Konsole an sich ebenfalls lilafarben gehalten.

Laut dem Leak ist mit einer Ankündigung in den kommenden Woche zu rechnen; ein heißer Tipp ist da natürlich die bevorstehende E3 2019 in Los Angeles. Würdet ihr euch eine solche Limited Edition der Xbox One S noch zulegen, wo die Next-Gen-Konsolen bereits ihre Schatten voraus werfen?