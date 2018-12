Erst kürzlich hat Epic Games ja ein großes Update zu Fortnite veröffentlicht und unter anderem einen Kreativmodus sowie Season 7 eingeläutet. Das nächste Feature steht trotzdem schon in den Startlöchern.

Seit fast einer Woche ist Season 7 in Fortnite verfügbar; im Zuge dessen gibt es einen neuen Battle Pass und Käufer davon haben als Erste den Zutritt zum neuen Kreativmodus erhalten. Viel Stoff also, den Gamer im Battle-Royale-Hit aktuell zocken können und womit diese eigentlich lange genug beschäftigt sein sollten.

Epic Games legt sich aber keineswegs auf die faule Haut und hat jetzt schon via Twitter das nächste neue Features angedeutet. Im Rahmen des ersten Updates in der neuen Season werden ganz offensichtlich Schwerter eingeführt, mit denen ihr euch dann im Nahkampf messen könnt.

Coming soon... a weapon fit for a King 🗡👑 pic.twitter.com/n3kMDCS5IH — Fortnite (@FortniteGame) 10. Dezember 2018

In dem kleinen Teaser-Clip via Twitter hält man sich zur genauen Funktionsweise und Umfang des neuen Features noch bedeckt. Das Schwert, das in der schneebedeckten Spielwelt in die Höhe gereckt wird, hat aber ein bekanntes Design vorzuweisen: Dieses sieht sehr nach dem Infinity Blade aus der gleichnamigen Mobile-Game-Serie von Epic Games und Chair Entertainment aus.

Ob es mit der wahrscheinlichen neuen Nahkampfwaffe auch beispielsweise einen Schwert-fokussierten Spielmodus geben wird, ist aktuell rein spekulativ, jedoch durchaus im Bereich des Möglichen.