Das Team von Epic Games hat erneut einen Rekord mit Fortnite aufgestellt. So brachte der letzte Monat die bisher höchste Anzahl an Spielern hervor - und die hat es wirklich in sich.

Der Battle-Royale-Titel Fortnite von Epic Games war im August so erfolgreich wie noch nie. In einem Blog-Eintrag auf der offiziellen Webseite wurden jetzt offizielle Zahlen veröffentlicht.

Ganze 78,3 Millionen Spieler waren im letzten Monat auf den Servern von Fortnite unterwegs. Diese Anzahl bezieht sich auf alle Plattformen für die Fortnite erhältlich ist. Aktuell steht die Saison 6 vor der Tür und die Entwickler arbeiten aktuell an weiteren Verbesserungen. Im Vordergrund steht hier der Skirmish-Modus, der zuletzt mit Mängeln in der Performance und Beobachtungsfunktion zu kämpfen hatte. In den kommenden Wochen sollen genauere Details zu den Änderungen vom Skirmish-Modus folgen.

Fortnite ist für PC, PlayStation 4, Xbox One, mobile Geräte und die Nintendo Switch erhältlich. Die Battle-Royale-Variante kann kostenlos heruntergeladen und gespielt werden.