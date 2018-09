Epic Games werkelt ja laufend an neuen Inhalten für den Erfolgstitel Fortnite; erst diese Woche ist Season 6 samt Battle Pass gestartet. Im Verlauf der aktuellen Staffel könnte auch ein klassischer Spielmodus Einzug erhalten, wie nun ein neuer Leak nahelegt.

Zusammen mit dem Start von Season 6 hat Epic Games dem Erfolgstitel Fortnite auch das Update der Version 6.0 mit neuen Änderungen und Tweaks spendiert. Ganz offensichtlich legen sich die Macher aber auch weiterhin nicht auf die faule Haut und haben bereits die nächsten frischen Inhalte in Arbeit.

In den Untiefen der Spieldateien nach dem neuen Update findet sich nämlich der Ordner "Seize Pack", in dem sich eine neue 50-vs-50 Sub-Playlist versteckt hält. Die entsprechenden Dateien wurden auch mit der Bezeichnung "Flag" versehen, so dass nun die Vermutung naheliegt, dass ein klassischer Capture-the-Flag-Modus in Fortnite: Battle Royale kommen könnte.

Ob Epic Games die erwähnte Playlist auch tatsächlich im Spiel live umsetzt, ist damit noch lange nicht gesagt, die Chancen stehen aber für's Erste sicherlich alles andere als schlecht. Wenn es aber soweit kommt, dann dürfte es schon in den nächsten Wochen soweit sein. Wir halten euch über die weiteren Entwicklungen natürlich auf dem Laufenden.