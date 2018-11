Hat Fortnite einzigartige Tanzschritte von Rappern ungefragt abgekupfert? Einige Künstler erkennen sich in diversen Emotes wieder und wollen Epic Games nun verklagen, obwohl die rechtliche Grundlage es schwierig macht.

Texte, Melodien, Bildmaterial, all das lässt sich urheberrechtlich umfassend schützen. Mit Tanzschritten und Choreographien sieht das ganz anders aus. Fortnite hat sich für einige Emotes offensichtlich am Repertoire diverser US-Rapper bedient und daran verdient, ohne um Erlaubnis zu fragen oder die Künstler an den Einnahmen zu beteiligen. Rapper wie 2 Milly, Chance The Rapper und Blocboy JB fühlen sich unrechtmäßig kopiert.

Verkauft wurden die Tänze als Emotes (z. B. The Milly Rock; im Spiel: "Swipe it") in Season 5 zum Preis von etwa 5 Euro. In der aktuell laufenden sechsten Season sind sie nicht mehr erhältlich. Das hält Rapper 2 Milly allerdings nicht von einer Klage gegen Epic Games ab. Ihm ginge es nicht um das Geld, sondern darum, sein Eigentum zu schützen. Seine Leidensgenossen schlagen vor, Epic sollte die Original-Lieder, die zu den Tanzschritten gehören, hinter die Emotes legen und zusätzlich eine Gewinnbeteiligung einrichten.

Fortnite should put the actual rap songs behind the dances that make so much money as Emotes. Black creatives created and popularized these dances but never monetized them. Imagine the money people are spending on these Emotes being shared with the artists that made them