Mit dem letzten großen Update zu Fortnite hatte Epic Games das Infinity Blade in den Battle-Royale-Hit gebracht, doch das Schwert aus der gleichnamigen Mobile-Reihe des Entwicklers entpuppte sich als deutlich zu stark. Daher zieht der Entwickler nun vorerst Konsequenzen.

Das erst unlängst in das Spiel eingefügte Schwert Infinity Blade entpuppte sich in Fortnite: Battle Royale als deutlich zu stark. Dieses ermöglichte dem Träger das Regenerieren von Gesundheitspunkten, den Sprung über große Distanzen oder auch die Zerstörung von Gebäuden mit einem einzigen Treffer.

Das führte in der Community wiederum zu starker Kritik, so dass Epic zunächst einige Änderungen in der Version 7.01 kommunizierte. Allerdings verblieb auch danach keine wirkliche Möglichkeit im Spielverlauf, auf die Waffe zu reagieren und dieser gezielt zu begegnen. Deshalb zieht Epic Games nun die Reißleine.

Kurzum: Das Infinity Blade ist bis auf Weiteres aus dem Spiel geflogen. In einer Nachricht via Twitter räumt der Entwickler ein, dass das Infinity Blade deutlich zu stark geworden sei und keinerlei gute Gegenmaßnahmen im Spielverlauf zulasse, vor allen Dingen im Endgame. Da man es versaut habe, habe man das Schwert zunächst wieder aus dem Spiel entfernt und werde nun die Vorgehensweise mit mythischen Gegenständen neu evaluieren.

Nach dem Infinity Gauntlet aus "Avengers: Infinity War" war das Infinity Blade die zweite solche mythische Waffe in Fortnite. Das Infinity Gauntlet stand jedoch nur vorübergehend in einem zeitlich begrenzten Modus zur Verfügung und ließ auch im Spielverlauf zu Thanos samt neuer Fertigkeiten werden. Das Infinity Blade hätte jedoch zu einer standardmäßigen Waffe im Battle-Royale-Modus werden sollen.