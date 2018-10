Bei allem Erfolg von Fortnite: Battle Royale wird oftmals etwas vergessen, dass der Titel zunächst ja einmal als PvE-Spiel gestartet war. Auch dieser Part soll künftig kostenfrei zugänglich sein, doch der entsprechende Free-to-Play-Start verzögert sich nun spürbar.

Fortnite: Battle Royale wird ja grundsätzlich kostenfrei angeboten und ist gerade deswegen auch ein so großer Erfolg geworden. Via Battle Pass und allerhand kosmetischer Gegenstände avancierte dieser Teil des Spiels auch so zu einem umsatzträchtigen Titel für Epic Games. Der vormals gestartete PvE-Teil namens Fortnite: Save the World wird hingegen immer noch kostenpflichtig angeboten - doch das soll sich ändern, wenn auch später als zunächst geplant.

Auch der PvE-Teil wird nämlich seitens Epic Games zukünftig auf ein grundsätzliches kostenloses Free-to-Play-Modell umgestellt, allerdings wird das entgegen der bisherigen Pläne nicht mehr im laufenden Jahr 2018 klappen. So bestätigten die Entwickler nun, dass die entsprechende Umstellung nun erst irgendwann im Jahr 2019 erfolgen soll.

Als Grund für die Verzögerung führt man an, dass diverse Features und die Skalierung der Systeme umfassender überarbeitet werden müssen, ehe der Free-to-Play-Start erfolgen kann.

"Save the World ist seit dem Launch im Juli 2017 konstant gewachsen und Fortnite hat insgesamt ein unvorhergesehenes Wachstum hingelegt", so Epic Games. Dass man der riesigen Spielerzahlen auch nach dem Free-to-Play-Start von Save the World gerecht werden könne, genieße daher oberste Priorität, da dies maßgeblich für eine exzellente Spielerfahrung sei. "Wir nehmen uns daher die Zeit, es wirklich richtig zu machen", so der Entwickler zum Thema.

Als Entschädigung für die Verzögerung, bietet man Fortnite: Save the World in den Editionen Standard, Deluxe, Super Deluxe und Limited Founder's Pack beginnend ab dieser Woche mit einem Rabatt von 50 Prozent auf den regulären Preis an. Einen konkreten Free-to-Play-Starttermin gibt es ansonsten zunächst nicht.