Sieht ganz so aus, als stünde das zweite Halloween-Event für Fortnite in den Startlöchern. Was erwartet euch?

Die sechste Season für Fortnite ist unterwegs, da ist auch schon ein Halloween-Event für den Battle-Royale-Shooter im Gespräch. Nach dem Erfolg des ersten Events im letzten Jahr scheint Epic Games etwas Größeres zu planen. Der Entwickler hat einige Tweets unter dem Hashtag #Fortnitemares mit Gedichten veröffentlicht, die bereits andeuten, worauf ihr euch freuen könnt.

Der erste Tweet zeigt etwas, das aussieht wie ein Zombie-Cowboy, den ihr höchstwahrscheinlich als Skin für begrenzte Zeit freispielen könnt. Und es wird sicher nicht der einzige sein.

Costumes and dancing,

Partner up, be wise.

They could be friendly,

Or a ghoul in disguise. #Fortnitemares pic.twitter.com/vOasjQEj1k — Fortnite (@FortniteGame) 20. Oktober 2018

Der zweite Tweet fällt etwas geheimnisvoller aus, er deutet an, dass sich der Boden bewegen wird, möglicherweise, weil die Untoten unter der Oberfläche eine Party feiern. Zielen könnte während des Events also möglicherweise erschwert werden. "The circle will close" könnte auf mehrere Dinge hindeuten. Über und unter der fliegenden Insel befinden sich zwei "Kreise", die aussehen, als würde etwas in deren Inneren heraufbeschworen werden. Einer davon könnte sich schließen und ein Geheimnis offenbaren, möglicherweise auch erst dann, wenn eine Runde zu einer bestimmten Zeit endet.

Tombstones quake,

Keep your finger steady.

The circle will close,

Better be ready. #Fortnitemares pic.twitter.com/ocd2VR1d19 — Fortnite (@FortniteGame) 21. Oktober 2018

Ein dritter Tweet deutet an, dass ihr während des Events auch mit Munitionsknappheit rechnen solltet. Was vermutet ihr, was das alles zu bedeuten haben könnte

?