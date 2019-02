Die 8. Season in Fortnite steht vor der Tür. Epic Games hat nun das Thema angedeutet und das führt hinaus auf die weite See.

Fortnite geht inzwischen in die 8. Season. Noch ist nicht genau bekannt, um was es gehen wird, aber Epic Games hat in einem Tweet bereits angedeutet, was das Thema sein könnte: Vor einem orangen Hintergrund sind die Umrisse einer Hakenhand zu erkennen. Ein ziemlich eindeutiger Hinweis darauf, dass es in Season 8 um Piraten gehen wird. Unter dem Bild befindet sich ein kleiner Spruch, der die Vermutung stark unterstreicht:

"Ein X markiert die Stelle

Schätze im Überfluss

Beute, die verloren wurde

Kann immer gefunden werden.

Vier Tage bis Saison 8."

'X' Marks The Spot

Treasure abound

Loot that has been lost

Can always be found.

4 days to Season 8. pic.twitter.com/1U8n7x4pQQ — Fortnite (@FortniteGame) 24. Februar 2019

Da besagter Tweet bereits gestern, am 24. Februar veröffentlicht wurde, sollte Season 8 folglich am 28. Februar starten. Dann sehen wir, was genau sich Epic Games ausgedacht hat. In den letzten Seasons wurden Spieler des Battle-Royale-Shooters jedenfalls nicht enttäuscht. Sie standen jedes Mal unter einem anderen Motto. Die 7. Season umfasste ein großes Eisgebiet und eine Invasion des Weihnachtsmannes mit einer Armee aus Schneemännern.

Diesmal deutet sich der Wechsel durch Erdbeben an. In regelmäßigen Abständen wird die Map ordentlich durchgerüttelt. Viele vermuten, dass sich so eine Eruption ankündigt, die das Eis zum schmelzen bringen wird.