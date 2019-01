In dieser Woche veröffentlichte Epic Games die neue Version 7.20 mit frischen Inhalten für Fortnite. Dataminer haben sich die neuen Dateien nun genauer angesehen und weitere Hinweise auf künftige Inhalte wie Skins und mehr gefunden.

Nach dem eher gescheiterten Versuch, das spielerisch unausgeglichene Infinity Blade im Spiel unterzubringen, plant Epic Games dem Vernehmen nach mit dem Medieval Sword ein neues Schwert in Fortnite zu integrieren. Das hatten Dataminer bereits kurz nach dem Release von Version 7.20 in dieser Woche aufgrund von neuen Audiodateien herausgefunden; auch ein Artwork war bereits vorgefunden worden.

Das ist aber nicht die einzige Erkenntnis, welche die Dateien der aktuellen Spielversion des Battle-Royale-Hits liefern. Wie FNBR nun berichtet, konnten Dataminer nämlich noch eine Vielzahl von weiteren Gegenständen in den Untiefen der Dateien vorfinden, welche vermutlich in absehbarer Zeit ihren Weg in den Erfolgstitel finden könnten.

Die Mehrzahl der auf den beigefügten Bildern zu sehenden sind ästhetischer Natur. So kommen allerhand neue Skins und kosmetische Gegenstände, wobei das aktuelle Winter-Thema, das mit Season 7 eingeführt wurde, fortgesetzt zu werden scheint. Das zweite große Thema der neuen Items ist eher futuristisch und zeigt unter anderem diverse Droiden. Zu den neuen Winter-Skins gehören unter anderem The Ice Queen, Malcore, Jaeger und Fyra, das Sci-Fi-Thema greifen hingegen eher Instinct, Tech Ops und Cobalt auf.

Auch mehrere neue Spitzhacken sind mit von der Partie, darunter der Ice Bringer und die Battle Axe (Winter) sowie die Armature (Sci-Fi). Abgerundet wird das Paket von neuen Gleitern.

Ob und wann es die neu vorgefundenen Gegenstände tatsächlich auch auf den Live-Servern geben wird, bleibt abzuwarten. Wenn es so kommt, dann dürfte es die Winter-Inhalte aufgrund der laufenden Season wohl eher in naher Zukunft, die Sci-Fi-Inhalte eher zu einem späteren Zeitpunkt geben. Wir halten euch auf dem Laufenden.