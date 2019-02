Die achte Season von Fortnite hat begonnen. Das Piratenthema wartet mit einigen Überraschungen auf.

Fortnite geht in die achte Season. Wie Epic Games bereits vor wenigen Tagen angedeutet hat, steht das Thema Piraten im Mittelpunkt der kommenden Wochen. Inhaltlich geht es um einen Kampf dreier Parteien, dem Frostkönig, dem Feuerlord und einer Piratenmannschaft. Am Ende der Meldung könnt ihr euch den zugehörigen Cinematic-Trailer ansehen. Was ändert sich am Gameplay?

Zunächst wird es natürlich Piratenwaffen geben, richtige Kanonen um genau zu sein. Sie verursachen 100 Schadenspunkte bei einem direkten Treffer und 50 auf Gegener im Radius der Detonation. Sie können einfach in der Umgebung gefunden und jederzeit verwendet werden. Eine der größeren Änderungen der neuen Fortnite-Season ist ein riesiger Vulkan, der nicht nur zur Zierde auf der Insel thront. Seine Lava verursacht pro Berührung einen Schadenspunkt. Spieler sollen auf der heißen Flüssigkeit hüpfen können. Etwas praktischer sind Vulkanspalten, die Spieler und Fahrzeuge in den Himmel befördern können.

Eine nette Neuerung für das Fortschrittssystem ist ein Team-Assistent, durch den euch Squad-Kameraden dabei helfen können Herausforderungen abzuschließen. Dieser kann vor einer Partie für eine bestimmte Aufgabe aktiviert werden. Das sollte es etwas leichter machen, XP und Battle-Pass-Tiers zu erhöhen.

Natürlich gibt es in der neuen Season auch neue kosmetische Gegenstände. Neben dem Bananen-Skin und ein paar neuen Pets erhalten Battle-Pass-Besitzer sofort zwei Skins: Blackheart und Hybrid. Überraschend bleiben die eisigen Areale der Map erhalten, auch wenn die Hitze des Vulkans sich auf den Schnee ausgewirkt hat.