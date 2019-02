Epic Games bringt eine umstrittene Waffe im Battle-Royale-Dauerbrenner Fortnite zurück - allerdings nur im Rahmen eines zeitlich begrenzten Spielmodus.

Mit dem Infinity Blade brachte Epic Games vor geraumer Zeit das Schwert der gleichnamigen Mobile-Spielereihe auch in Fortnite unter. Die Waffe erwies sich in dieser Form allerdings als zu stark und wurde schnell von den Machern wieder aus dem Spiel entfernt. Jetzt kehrt diese jedoch zurück!

Keine Sorge: Das Infinity Blade wird nicht im regulären Battle-Royale-Modus von Fortnite vertreten sein. Vielmehr hat Epic Games die ursprünglich mit dem im Dezember letzten Jahres veröffentlichten Update auf Version 7.01 eingeführte Waffe nun in einen LTM untergebracht.

So könnt ihr nun den neuen zeitlich begrenzten Spielmodus "Sword Fight LTM" zocken. In diesem Schwertkampf-Modus kann das Infinity Blade in den Truhen auf der Karte gefunden werden.

Als Epic Games das Infinity Blade damals kurz nach dem Release wieder aus dem Spiel entfernen musste, räumte das Studio ein, dass man es diesbezüglich versaut und die Waffe viel zu stark gestaltet habe. Unterdessen bereitet sich Fortnite mittlerweile auf den Start von Season 8 vor. Den entsprechenden Battle Pass könnt ihr euch dieses Mal auch kostenlos sichern.