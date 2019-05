Season 9 für Fortnite rückt näher. In welche Richtung es thematisch diesmal geht, hat Epic Games nun mit einem Bild angedeutet.

Der Start von Season 9 in Fortnite steht kurz bevor und so hat Epic Games auf Twitter erstmals angedeutet, um was es in der kommenden Saison gehen wird. Gezeigt wurde ein Bild einer recht futuristisch aussehenden Figur. Auch der zugehörige Text richtet sich an eine noch kommende Zeit: "Die Zukunft ist ungewiss." Alles recht kryptisch, worauf sich Epic aber schon jetzt festlegt, ist der Starttermin der von Season 9: Am 9. Mai geht es los. Zuvor wurde auf der offiziellen Website bereits angedeutet, dass der Wechesel einen Tag früher stattfinden könnte, doch offenbar wurden diese Pläne verworfen.

Wie immer hat Epic die neue Season aber auch spielintern in Fortnite vorbereitet. Seit geraumer Zeit konnten Spieler mysteriöse Runen in der Welt finden. Auch der Vulkan, der schon seit einer Weile brodelt, ist inzwischen ausgebrochen und hat Teile der Map zerstört. Vermutet wird, dass aufgrund der Hitze nun auch die Dracheneier schlüpfen.