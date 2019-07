Schon im Juni wurde bestätigt, dass es zwischen den großen Entertainment-Marken Fortnite und "Stranger Things" von Netflix eine Cross-Over-Aktion geben wird. Dieses ist nun gestartet.

Pünktlich zum Start der dritten Staffel von "Stranger Things" auf Netflix gab Epic Games nun auch den Startschuss für die Cross-Over-Aktion in Fortnite. Dass die Aktion bevor steht, war schon im Vorfeld kaum noch ein Geheimnis, nachdem entsprechende Portale in der Mega Mall von Fortnite aufgetaucht waren.

In welcher Form sich die neue Aktion äußert? Ihr könnt euch im Spiel neue Gegenstände für Fortnite zulegen, die von "Stranger Things" inspiriert sind. Im Rahmen des "Stranger Things Set" gibt es dabei das neue Chief-Hopper-Outfit, ein Demogorgon-Outfit und den Waffen-Skin Vines Wrap.

Der Skin ist animiert und soll so den Look der Textur von Upside Down in der Netflix-Serie nachempfinden. Wer Interesse am Item-Paket hat, der wird im In-Game-Store fündig. Für den Chief Hopper werden 1.500 V-Bucks fällig, Demogorgon ist mit 1.200 V-Bucks etwas günstiger zu haben.

The gate has been opened.



Get the new Stranger Things set from the Item Shop now including the Chief Hopper and Demogorgon outfits and Vines Wrap! #FortniteXStrangerThings pic.twitter.com/q8OhyWnWdW