Fortnite von Epic Games hat sich zu einer derart unerwartet großen Erfolgsgeschichte entwickelt, das nun auch Drittanbieter möglichst auf den Zug aufspringen wollen. Dank einer neuen Kooperation dürft ihr mit Spielzeugwummen künftig auch mit Kumpels echtes Battle Royale betreiben!

Fans des Battle-Royale-Blockbusters Fortnite dürfen sich freuen, wenn sie ein Faible für Goodies und Spielzeug außerhalb des eigentlichen PC- und Videospiels haben. Epic Games ist nun nämlich eine Kooperation mit Nerf eingegangen.

Im Zuge der Zusammenarbeit die Nerf-Marke - ohnehin bekannt für allerhand Spielzeugwummen mit Schaumstoffmunition - künftig Waffen aus Fortnite auch auf diese Art und Weise umsetzen und auf den Markt bringen. Das legte die Marke nun über den hauseigenen Instagram-Account nahe.

Nerf bringt Fortnite-Wummen damit zu einem nicht näher genannten Zeitpunkt auch in die echte Welt, so dass ihr mit euren Freunden in einem Nerf-Battle-Royale gegeneinander antreten könnt. Welche Waffen konkret umgesetzt werden sollen und wann diese dann auch tatsächlich in die Läden kommen, ist gegenwärtig noch unklar.

Eine ähnliche Kooperation ist Nerf bereits mit Blizzard Entertainment in Bezug auf das Online-Actionspiel Overwatch eingegangen. Im kommenden Jahr 2019 sollen dabei unter anderem die Blaster von Reaper und D.Va auf den Markt kommen - und die sind schonmal sehr detailgetreue Nachbildungen der originalen Overwatch-Wummen. Auch Fortnite-Fans dürfen sich also vermutlich auf recht genaue Repliken einiger Waffen freuen.