Wie quasi jeden Dienstag gibt es auch heute wieder frische Spielinhalte für den Erfolgstitel Fortnite. Mit dabei sind wieder neue Wummen sowie auch ein neuer zeitlich begrenzt spielbarer Modus.

Das heutige neue Update zu Fortnite trägt weiterhin die Versionsnummer 8.20, bringt jedoch frische Spielinhalte mit sich. So spendiert Epic Games dem populären Battle-Royale-Modus nun den Boom-Bogen - einen Bogen mit ordentlich Bumms! Explosiv könnt ihr mit diesem eure Feinde auf Abstand halten, denn die neue Waffe sorgt für einen sprichwörtlich gewaltigen Einschlag.

Die Eckdaten zum neuen Boom-Bogen:

Verschießt Pfeile mit einer Schrotpatrone als Spitze, die beim Einschlag explodiert.

Verwendet Schrotflintenmunition

Je länger ihr die Schusstaste gedrückt haltet, desto stärker der Schuss! Dies erhöht sowohl die Projektilgeschwindigkeit als auch den direkten Einschlagschaden. Der Explosionsschaden ist konstant, unabhängig von der Stärke des Schusses. Der Boom-Bogen erreicht seine maximale Stärke nach 1,6 Sekunden Aufladung.

Ein direkter Treffer wird am getroffenen Feind sowohl Einschlagschaden als auch Explosionsschaden verursachen. Direkter Treffer Grundschaden: 15 Kopfschuss-Multiplikator: 2-mal Explosionschaden: 100



Dazu gibt es im beliebtesten Part von Fortnite mit "Scharfschützengefecht" auch wieder einen neuen LTM aka zeitlich begrenzten Spielmodus. In diesem kämpft ihr nur mit Hilfe von Scharfschützengewehren ums Überleben. Dabei wurden auch die Punkte, an denen Beute auf dem Boden spawnt, um 50 Prozent reduziert. Das Wiederbeleben in Duos & Teams wurde außerdem deaktiviert.

Im Kreativmodus erhält ein neues geometrisches Galerien-Set für mehr Individualität Einzug. Und auch der PvE-Part "Rette die Welt" kommt nicht zu kurz, denn hier gibt es mit dem Kanonadewerfer ebenfalls eine neue Wumme: einen Schnellfeuerraketenwerfer.