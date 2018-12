Es ist Dienstag und damit ist wieder Zeit für das wöchentliche Update des Erfolgstitels Fortnite durch Epic Games. Das Patch-Log bestätigt: Ein bekanntes Schwert erhält nun als Nahkampfwaffe Einzug in das Spiel.

Noch gestern deutete Epic Games via Twitter an, dass es in Fortnite zumindest ein neues Schwert als Nahkampfwaffe geben wird; zudem wurde auch über einen zugehörigen Spielmodus spekuliert. Einen solchen gibt es zwar schlussendlich nun nicht, ein bekanntes Schwert erhält mit der heutigen Version 7.01 aber wirklich Einzug.

Heute Mittag sind die Server offline gegangen, um das Aufspielen des neuen Updates zu ermöglichen. Im Battle-Royale-Modus dürft ihr anschließend auf das Infinity Blade zurückgreifen, das auf der gleichnamigen Mobile-Spielereihe von Epic Games basiert. Die mythische Nahkampfwaffe kann eine Menge Schaden verursachen und zerstört sogar Gebäude, wenn es denn sein muss. Zu finden ist das Schwert bei Polar Peak.

Im Rette-die-Welt-Modus gibt es mit Ralphies Rache ein neues Gewehr zu ergattern. Dieses schießt genau, aber auch recht langsam. Bei Kopftreffern ist das gute Stück jedoch besonders effektiv und effizient.

Daneben wird noch einmal bestätigt, dass der bislang Battle-Pass-Käufern exklusiv zur Verfügung stehende Kreativmodus ab dem 13. Dezember dann auch für alle anderen Fortnite-Spieler erhältlich sein wird.

Battle Royale

Waffen und Gegenstände