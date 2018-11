Fortnite bekommt ein neues Sturmgewehr, wie heute bestätigt wurde. Um welches es sich handelt und wann ihr sie bekommt, erfahrt ihr hier.

Fortnite bekommt eine neue Waffe spendiert. In einer In-Game-Benachrichtigung wurde darauf aufmerksam gemacht, dass ein an die AK-47 angelehntes Sturmgewehr demnächst verfügbar sein wird. Beschrieben wird es als ein "mächtiges Sturmgewehr, das am nützlichsten in kurzen Feuerstößen ist." Ob das hohe Streuung mit starkem Rückstoß mit ordentlich Wumms bedeutet?

Höchstwahrscheinlich wir es sich um eine legendäre Waffe handeln, da das zugehörige Bild die Waffe vor einem goldfarbenen Hintergrund zeigt. Wann die Waffe ausgerollt wird, ist zum aktuellen Zeitpunkt allerdings noch nicht bekannt. Für gewöhnlich gibt es neu angekündigte Waffen schon mit dem nächsten Patch.