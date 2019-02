Mit Apex Legends mag sich zuletzt ein neuer Konkurrent aufgeschwungen haben, der in den Medien aktuell stärker vertreten sein mag, das Maß aller Dinge bleibt im Spielebereich aber zunächst weiter Fortnite. Der Battle-Royale-Hit von Epic Games hat nun weitere Spielerzahlenrekorde gebrochen.

Die Erfolgsgeschichte von Fortnite aus dem Hause Epic Games scheint absolut kein Ende zu nehmen, denn im noch laufenden Monat Februar konnte das Online-Actionspiel neue Rekorde in Sachen Spielerzahlen aufstellen.

Wie Epic Games jetzt bestätigt, wurde während des In-Game-Events rund um ein Marshmello-Konzert zuletzt in der Spitze 10,7 Millionen Spieler gleichzeitig in Fortnite verzeichnet, die den Titel wohlgemerkt gleichzeitig gezockt haben - eine wirklich fast schon unfassbare Zahl!

Und trotz des Erfolges von Apex Legends ist Fortnite auch außerhalb von besonderen Events weiter angesagt: Erst am vergangenen Samstag verzeichnete das Spiel den besten Tag ohne Event seit dem Release des Spiels mit 7,6 Millionen Spielern gleichzeitig in der Spitze.

Nur um einmal die Entwicklung zu verdeutlichen: Am 08. Februar 2018, also vor rund einem Jahr, wurden in der Spitze 3,4 Millionen gleichzeitige Spieler in Fortnite vermeldet, und dieser Wert war durchaus bereits beachtlich. Damals sorgte diese Spielerzahl auch für einen Zusammenbruch der Server. Fortnite und Epic Games sind seither einen langen und steilen Weg nach oben gegangen.