Season 9 für Fortnite ist da. Pünktlich hat Epic Games die Patch-Notes veröffentlicht, damit ihr genau wisst, was sich alles ändert.

Seit heute ist Season 9 von Fortnite live. Damit einher gehen wieder einige Neuerungen. Welche das sind, hat Epic Games inzwischen bekannt gegeben. Für den Battle Royale Modus bedeutet die neue Season eine erneute Anpassung der Map. Der Vulkan ist ausgebrochen und einige altbekannte Schauplätze haben sich für immer verändert - z.B erhebt sich nun Neo Tilted aus der Asche. Auch die neue Mega Mall wartet darauf, erkundet zu werden.

Der Kreativ-Modus erhält ebenfalls einige Neuerungen wie weitere Inseln und Schwebeplattformen, um das Bauen hoher Konstruktionen einfacher zu machen. In Rette die Welt werden under anderem neue Modi eingeführt und neue Auftragsreihen freigeschaltet. Neue Windkanäle können euch nun passiv per Luftstrom bewegen.

Wie zu jeder Season gibt es auch einen neuen Battle Pass, der für 950 V-Bucks gekauft werden kann. Auch an den Waffen gab es einige Anpassungen und Neuerugnen. Die ausführliche Liste aller Patchnotes findet ihr im Quelllink unter dieser Meldung.