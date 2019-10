Schon in wenigen Tagen wird Ubisoft die nächste Season im weiterhin gefragten Online-Actionspiel For Honor einläuten. Diese hört auf den Namen "Sun Da".

In einer Pressemitteilung hat Ubisoft den Starttermin für die vierte Season im dritten inhaltlichen Jahr von For Honor bekannt gegeben. Diese wird "Sun Da" heißen und soll bereits in wenigen Tagen am 07. November 2019 durchstarten.

Die neue Season bringt euch einen neuen Wu-Lin-Helden: Zhanhu. Dieser kann entweder als Mann Sun Da oder als Frau Fu Huo gespielt werden. Unter dem Banner von Wu Lin ist Sun Da eine dunkle Macht, die nach Westen reist und in den Gefechten Terror und Furcht verbreitet. Fu Huo kämpft in den Diensten von Kaiserin Dou, um die Macht der Wu Lin in die Welt herauszutragen und als unberechenbare Kriegerin die Feinde mit Angst zu erfüllen.

Die starken und wendigen Zhanhu sind Ausweich-Angriff-Experten, die sich auf ihre Mobilität verlassen und eine lange, einseitige Klinge namens Changdao führen. Als Meister der Artillerie werden sie auch in der Lage sein, neue Angriffe und Aktionen durchzuführen, um den Feind so zu verbrennen und Chaos auf dem Schlachtfeld anzurichten. Besitzer des Jahr-3-Passes, können sofort am 07. November als die Zhanhu spielen, alle anderen Spieler können sich für 15.000 Stahl Zugang zum neuen Helden verschaffen.

Den aktuellen Trailer zur neuen Season könnt ihr euch anbei ansehen. For Honor ist für PC, PS4 und Xbox One erhältlich.