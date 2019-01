Auch For Honor hat sich für Ubisoft als erfolgreich entpuppt und so versorgt der Entwickler und Publisher das Online-Actionspiel weiter mit frischen Inhalten. Mittlerweile geht es in das dritte inhaltliche Jahr seit dem Release und ein erster neuer Charakter steht bereits in den Startlöchern.

Regelmäßig gibt es für For Honor im Zuge von DLC-Paketen neue Charaktere, mit denen ihr euch online in die Schlacht stürzen könnt. Auch für das dritte Jahr an neuen Inhalten seit dem Release sind wieder vier neue Helden, neue Karten, saisonale Ereignisse und Gameplay-Updates auf allen unterstützten Plattformen eingeplant. Einen ersten neuen Charakter wird es bereits in Kürze geben.

Schon am 31. Januar gibt es im Rahmen von Year 3 Season 1 von Ubisoft nämlich den schwarzen Prior für euch, einen neuen dunklen Helden, welcher der Ritter-Fraktion beitritt. Die Black Priors sind laut der offiziellen Beschreibung "schwergewichtige Helden, die einen großen Drachenschild und ein Langschwert mit sich tragen. Diese dunklen Agenten kämpfen an der Seite der Ritter, sind aber frei vom Kodex der Ritterlichkeit. Was auch immer der Sieg kostet, die Black Priors werden den Preis dafür bezahlen. Einst waren sie treue Krieger Apollyons, heute kämpfen sie mit ihrem Anführer Vortiger, definieren ihr Erbe neu und bringen Chaos auf das Schlachtfeld."

Der Black Prior wird für alle Besitzer des Year 3 Pass ab dem 31. Januar spielbar sein, während alle anderen Spieler den Black Prior am 07. Februar für 15.000 Steel freischalten können.

Ansonsten hat Ubisoft weitere Updates der übrigen Helden geplant, um die Helden-Liste insgesamt zu verbessern. Ein besonderer Schwerpunkt wird dabei zunächst auf den Shugoki, Kriegsfürst und Friedenshüter gelegt. Ab dem 31. Januar gibt es außerdem mit "Harbor" eine erste neue Karte für den Modus "Herrschaft" kostenlos für alle. Diese spielt in einer Hafenstadt am Ufer des Eitrivatnensees.