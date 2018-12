Nachdem man im Netz ein entsprechendes Event zuvor angedeutet hatte, wurde dieses nun auch offiziell angekündigt: Drei Wochen lang trifft For Honor auf Assassin's Creed!

Ubisoft hat heute das dreiwöchige In-Game-Event "For the Creed" im Online-Actionspiel For Honor angekündigt. Dabei handelt es sich um das erste Cross-Over-Event, in dem die Welt aus Assassin's Creed Einzug in For Honor erhält. Dabei werdet ihr mit der Kraft des Animus in die längst vergangenen Leben von furchterregenden Rittern, Wikingern, Samurai und Helden der Wu-Lin-Fraktion eintauchen können.

Für die Dauer des Events könnt ihr eine spezielle Variante des 4-vs-4-Herrschafts-Modus namens "Assassini e Templari" spielen. In diesem müssen Zonen erobert werden, um die Kommandanten Ezio Auditore da Firenze und Cesare Borgia in den Kampf zu locken. Besiegte Kommandanten geben einem Team 300 Punkte und das erste Team, das 1.000 Punkte erreicht und das gegnerische Team in der entscheidenden Phase besiegt, gewinnt. Ausgewählte Spielmodi werden von Warren Vidic erläutert, dem Leiter des Animus-Projektes bei Abstergo Industries.

Neben dem zeitlich begrenzten Spielmodus gibt es noch weitere Änderungen. Die genutzten Karten enthalten beispielsweise Ikonographien aus der Assassin's-Creed-Reihe und alle Sturzangriffe beinhalten nun einen Todessprung und eine Luftattentats-Animation.

Ergänzt werden diese Neuerungen durch eine ganze Reihe von neuen Anpassungsgegenständen, die allesamt von der bekannten Actionreihe inspiriert sind. So erwartet euch zum Beispiel die Masken-Montur "Odyssee der Misthios" aus Assassin's Creed: Odyssey. Weitere freischaltbare Inhalte sind eine neue Heuhaufen-Geste, Hinrichtungen durch die versteckte Klinge, Animus-Effekte, Schlacht-Monturen, Elite-Rüstungen und Waffen aus der Assassin's-Creed-Reihe.

Im Zeitraum vom 20. Dezember bis zum 14. Januar könnt ihr auch das Bundle "For the Creed" für 35.000 Steel pro Held freischalten. Dieser Preis kann je nachdem, was ihr bereits aus dem Bundle freigeschaltet habt, variieren.