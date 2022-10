Bevor der neue Football Manager 2023 im November so richtig durchstartet, gibt es nun im Vorfeld schon einmal eine Early-Access-Beta, die zu einem ersten Testlauf einlädt.

Der Football Manager hat sich für Fans von Fussball-Management-Simulationen in den letzten Jahren zur Referenz und dem Titel der Wahl gemausert - und auch dieses Jahr gibt es ab dem 8. November wieder einen neuen Teil. Schon jetzt kann der Football Manager 2023 vorab auf Steam und im Epic Games Store im Rahmen einer Early-Access-Beta gezockt werden; eine solche Fassung folg im Microsoft Store zudem in den kommenden Tagen.

Wer die Vollversion des neuen Managers bei einem von SEGA zugelassenen Händler vorab gekauft hat, der kann sich bei Steam oder im Epic Games Store nun einloggen und das Spiel vorab direkt in der Bibliothek starten. Auch wer erst jetzt vorbestellt, darf dann direkt an dieser Early-Access-Beta auf dem PC teilnehmen. Zudem gibt es noch einen Rabatt von 20 Prozent.

Bei der Early-Access-Beta handelt es sich um eine fast vollständige (aber nicht ganz endgültige) Version des Spiels, wodurch ihr während des Spiels auf einige Bugs und Probleme stoßen könnt. Diese können über die Schaltfläche "Fehler melden" in der Seitenleiste des Spiels direkt an das Team von Sports Interactive gemeldet werden. Das Online-Spiel ist ebenfalls aktiviert, aber bis zur vollständigen Veröffentlichung des Spiels am 8. November gibt es keinen Zugang zum Steam-Workshop oder zu den Pre-Game- oder In-Game-Editoren.

Die Vollversion des Football Manager 2023 erscheint am 8. November 2022 für PC, PS5, Xbox Series X/S, Switch und in Form einer speziellen Variante auch für mobile Endgeräte.