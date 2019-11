Ab dem 19. November 2019 soll der neue Football Manager 2020 erhältlich sein, doch Sports Interactive möchte den Spielern schon vorab einen ersten Blick im Rahmen einer Beta riskieren lassen. Das Warten hat jetzt endlich ein Ende!

Schon relativ lange sprach Sports Interactive von einer Beta-Testphase des neuen Football Manager 2020, in deren Rahmen sich Spieler erstmals selbst ein Bild von der neuen Simulation machen können sollen. Nur ließ diese Beta eben bisher stets auf sich warten und entsprechend nahmen die Rückfragen zuletzt spürbar zu. Jetzt hat das Warten aber endlich ein Ende!

Sports Interactive hat zusammen mit SEGA nämlich nun den Startschuss besagter öffentlicher Beta-Testphase verkündet. Jeder, der den Football Manager 20 bei einem von SEGA zugelassenen, digitalen Einzelhändler vorab kauft, kann sich via Steam anmelden und dort die Beta über die Steam-Bibliothek herunterladen und starten. Auch alle Käufe im Vorfeld des offiziellen Release am 19. November auf PC und Mac berechtigen in den kommenden Tagen weiter zum Zugang zur Beta.

Die Beta-Version ist eine fast vollständige Spielversion, die in dieser Form aber noch nicht endgültig ist. Es ist also möglich, dass ihr noch auf den ein oder anderen Bug oder kleinere Probleme stoßt; damit eine zeitnahe Behebung möglich ist, solltet ihr diese Fehler über die entsprechende Schaltfläche in der Seitenleiste des Spiels an die Entwickler mitteilen.

Das Onlinespiel ist ebenfalls aktiviert, Unterstützung von Steam Workshop sowie der Pre-Game- und In-Game-Editoren ist aber erst mit der Veröffentlichung der Vollversion möglich. Einzelspieler-Karrieren, die in der Beta gestartet werden, können auf die Vollversion übertragen werden.

Als kleinen Vorgeschmack auf die Beta hat der Entwickler auch ein interaktives neues Video veröffentlicht, das ihr hier ansehen könnt. Anfang dieses Monats soll auch noch eine Mobile-Variante für iOS und Android erscheinen. Der Football Manager 2020 Touch für die Switch kommt Ende des Monats.