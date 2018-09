Am 02. November 2018 erscheint der Football Manager 2019 erstmals auch offiziell in hiesigen Gefilden, und das nicht ohne Grund: Die Management-Simulation alter Schule verfügt über die offizielle Bundesliga-Lizenz. Jetzt gibt es weitere Infos zu den Neuerungen in diesem Jahr.

Unter Anhängern von klassischen Management-Simulationen rund um das runde Leder - so wie es sie in früheren Tagen wie Sand am Meer gab - ist der Football Manager schon länger ein Geheimtipp. Der Football Manager 2019 erscheint nun auch offiziell in Deutschland, auch weil erstmals die ersehnte Bundesliga-Lizenz in das Spiel integriert wurde. Ihr dürft euch also über die originalen Mannschaften aus der ersten sowie zweiten deutschen Liga freuen.

Darüber hinaus haben SEGA und Entwickler Sports Interactive heute per Pressemeldung auch einige weitere Features benannt, die gegenüber dem letztjährigen Vorgänger neu mit dabei sein. So wurden die Möglichkeiten, Spieler individuelle zu trainieren, runder gestaltet. Als Trainer könnt ihr die täglichen Einheiten genauer steuern und beobachten. Durch das neue Modul sollt ihr so das Beste aus euren Leistungsträgern herauskitzeln können. Eine Kooperation mit Vereinen soll die Trainingsarbeit so realitätsnah wie möglich abbilden.

Im Spiel selbst dürft ihr auf ein überarbeitetes Taktikmodul zurückgreifen, wodurch ihr direkteren Einfluss auf das Spielgeschehen nehmen könnt. Dieses geht über die bloßen Systemfragen wie 4-42 oder 3-5-2, Raute oder hängende Spitze hinaus und lässt euch euren eigenen Spielstil entwickeln.

Neulinge dürfen sich im Rahmen des "Manager Induction Systems" über ein Tutorial freuen, das euch an das Trainerdasein heranführt. Veteranen können darüber die neuen Funktionen im diesjährigen Serienteil näher kennenlernen. Abschließend wurde auch das Design überarbeitet und glänzt durch eine frische Benutzeroberfläche.