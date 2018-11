Seit Anfang des Monats ist der Football Manager 2019 erstmals auch offiziell in Deutschland für den PC zu haben. Jetzt kommt die Management-Simulation für eine weitere Plattform.

Nachdem sich SEGA und Sports Interactive die Lizenzen der 1. und 2. Bundesliga aus Deutschland sichern konnten, wurde Anfang des Monats mit dem Football Manager 2019 erstmals auch in hiesigen Gefilden ein Ableger der vor allen Dingen in Großbritannien populären Management-Simulation offiziell für den PC veröffentlicht. Dabei belassen es die beiden Unternehmen aber nicht, denn jetzt folgt eine spezielle weitere Umsetzung.

So ist ab sofort der Football Manager 2019 Touch erhältlich. Dahinter verbirgt sich aber keineswegs eine Mobile-Variante, wie ihr aufgrund des Namens nun vielleicht vermutet habt, sondern vielmehr eine Switch-Version der Management-Simulation. Diese Spielfassung kann ab sofort als digitale Variante via Nintendo eShop erworben werden; in Nordamerika ist der entsprechende Release für den 06. Dezember geplant.

Im Gegensatz zu einer früheren Switch-Version des Spiels bringt die nun auch in Deutschland erhältliche und mit der Bundesliga-Lizenz ausgestattete Touch Edition 2019 weitere Verbesserungen und Ergänzungen mit sich. Zudem sollen die Steuerungsmöglichkeiten und die Portabilität der Switch vollständig ausgeschöpft werden.

Die Switch-Fassung legt den Fokus auf die Kernaspekte des Managements, allen voran Transfers, Taktik und Spieltag. Einzug haben neue taktische Möglichkeiten sowie auch ein verbessertes Trainingsmodul erhalten. Die Benutzeroberfläche wurde überarbeitet und optimiert. Und natürlich ist nun auch auf der Switch die höchste sowie die zweithöchste deutsche Spielklasse mit den Originalspielern und Vereinen vertreten.

