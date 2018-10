In diesem Jahr erscheint der Football Manager 2019 ganz offiziell auch in Deutschland - der Bundesliga-Lizenz sei Dank! Vorbesteller können ab sofort in die nun verfügbare Beta-Version eintauchen.

Einst waren Management-Simulationen in hiesigen Gefilden ein wichtiges Genre, haben zuletzt aber an Glanz verloren. Jetzt kommt der Football Manager 2019 auch ganz offiziell in Deutschland heraus, auch weil sich SEGA die Bundesliga-Lizenz hierfür sichern konnte. Interessierte Fans des Genres können im Rahmen einer Beta-Testphase vorab hineinschnuppern.

Wer sich den Football Manager 2019 vorbestellt hat oder das jetzt tut, der erhält sofort Zugang zur nun gestarteten Beta auf dem PC oder dem Mac. Nach dem Steam-Login könnt ihr den entsprechenden Download starten und loslegen. Die Beta soll bis zum offiziellen Release am 02. November 2018 laufen und gewährt erste Einblicke in den Fussball-Manager.

Bei dieser Beta handelt es sich um eine nahezu fertiggestellte Spielversion, die aber noch nicht final ist und daher noch den ein oder anderen Bug umfassen kann. Das Onlinespiel ist bereits aktiviert, bis zum offiziellen Release gibt es aber noch keinen Zugang zu Steam Workshop sowie den enthaltenen Editoren. Karrieren, die ihr in der Beta startet, können zum Release in das fertige Spiel übernommen werden.

Darüber hinaus wurde für Deutschland nun auch eine Limited Edition als Box-Version bei teilnehmenden Händlern agekündigt. Diese lockt nicht nur mit der Vollversion des Football Manager 2019, sondern darüber hinaus auch mit Boni, darunter eine hochwertige Sonderverpackung im Bundesliga-Stil mit Meisterschale. Daneben sind außerdem ein gebundenes Notizbuch, ein beidseitig bedrucktes A3-Üpster als Trainer-Leitfaden mit Tipps & Tricks und ein Sky-Supersport-Ticket für einen Monat im Gegenwert von regulären 29,99 Euro, das euch das Livestreaming der 1. und 2. Bundesliga auf dem Pay-TV-Sender ermöglicht.