Ihr dachtet, die Studioschließungen des Jahres seien vorbei? Da seid ihr aber schief gewickelt. Mit First Contact Entertainment schmeißt nun die nächste Spieleschmiede das Handtuch. Das Studio machte sich durch die VR-Shooter der Firewall-Reihe einen Namen.

Das Kernprinzip von Firewall Ultra ist eigentlich durchaus vielversprechend. Als Kontraktor verdingt ihr euch als Soldat und müsst gemeinsam mit anderen Spielern und Spielerinnen Spionage-Missionen absolvieren. Durch die PlayStation VR 2 will das Entwicklerstudio First Contact Entertainment so immersiv wie nur möglich gestalten. Doch der am 24. August 2023 veröffentlichte Titel scheint nicht den erhofften Erfolg gebracht zu haben.

>> Playstation VR 2: Im Kurz-Test: Alle PSVR2-Spiele, die wir gespielt haben <<

Via Facebook gab die Geschäftsführung der Spieleschmiede jetzt bekannt, ihre Pforten zu schließen. Als Grund wird dabei explizit angeführt, dass die Branche sich einfach nicht genügend um Virtual Reality kümmern würde.

Das Statement lautet wie folgt: "Nachdem ich fast 8 Jahre mit dem besten Team aller Zeiten zusammenarbeiten durfte, muss ich traurigerweise verkünden, dass wir unsere Firma First Contact Entertainment Ende des Jahres schließen. Der Mangel an VR-Support innerhalb der Industrie hat ihr Tribut gefordert."

Weiter heißt es: "Als ein AAA-VR-Spieler-Entwickler sind wir einfach nicht in der Lage, die Ausgaben zum Weitermachen zu rechtfertigen. Wir sind ein Team furchtloser Innovatoren, die neue Technologien an ihre Grenzen bringen wollen. Ich bin sehr stolz auf das Team und unseren Investoren, Partnern und natürlich unserer Community engagierter und passionierter Spieler sehr dankbar. Es war ein wilder Ritt, vielen Dank!"