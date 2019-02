Fire Emblem: Three Houses

Nach der Verschiebung von Fire Emblem: Three Houses gibt es endlich einen neuen Termin. Zusätzlich wurde eine spezielle Sammleredition angekündigt.

Das Team von Nintendo hat einen Termin für Fire Emblem: Three Houses bekanntgegeben. Das rundenbasierte Strategiespiel erscheint im Sommer für die Nintendo Switch. Wie man dem Namen entnehmen kann, wird die Geschichte dreier Häuser erzählt. Ihr müsst euch zwischen den Black Eagles, Blue Lions oder Golden Deer entscheiden und als Lehrer viele verschiedene Studenten trainieren.

Die Charaktere besitzen allesamt unterschiedliche Persönlichkeiten und Fähigkeiten. Auf dem Schlachtfeld ist es möglich, dass die Gruppe sich gegenseitig unterstützt und einen Bund eingeht. Mit eurem Hauptcharakter bewegt ihr euch frei und interagiert mit anderen Personen, um Beziehungen aufzubauen und Informationen zu sammeln. Diese wertvollen Details ermöglichen es euch, dass ihr im Kampf neue Strategien einsetzt.

Fire Emblem: Three Houses erscheint am 26. Juli 2019 für die Nintendo Switch, der ursprüngliche Release war für das laufende Frühjahr geplant. Zusätzlich wird eine Seasons of Warfare Edition veröffentlicht, die neben dem Hauptspiel ein Artbook, Steelbook sowie den Soundtrack auf einem USB-Stick und einen Kalender beinhaltet.